Mueren la madre y la abuela de un niño que se estaba ahogando en una presa

Dos mujeres, de 32 y 52 años, han perdido la vida este domingo en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia), tras rescatar a un niño de 5 años, hijo y nieto de las fallecidas, que se estaba ahogando, según han confirmado los servicios de emergencias que han acudido al lugar.

Según ha comunicado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, sobre las 18:30 horas han recibido una llamada en la que se indicaba que un menor se estaba ahogando y que al menos una persona adulta había acudido en su socorro pero que no podía llevar al niño a la orilla.

Posteriormente, durante el seguimiento del incidente, la persona que alertó a los servicios de emergencia informó de que el niño había sido rescatado pero dos mujeres adultas habían fallecido.

El centro de emergencias del 112 ha avisado a los bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de la capital palentina, a la Guardia Civil (COS) de Palencia, y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que ha enviado una UVI móvil al lugar. Los bomberos de la Diputación de Palencia han confirmado que el menor está a salvo.

Asimismo, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE) que se desplazó hasta el lugar.

Unos pescadores

El subdelegado en la provincia, Eduardo Santiago, explicó que según las primeras informaciones recabadas, un menor de 5 años se precipitó al agua y las dos mujeres, vecinas de la capital palentina, se lanzaron al agua "para tratar de rescatarlo, falleciendo ambas durante el intento".

Según ha detallado, el menor fue localizado y rescatado por unos pescadores junto al tronco de un árbol, en las inmediaciones de donde se encontraba su madre, para posteriormente ser trasladado consciente al Hospital Río Carrión de Palencia para su valoración médica.

El tío del niño también ha sido evacuado al mismo centro hospitalario en un fuerte estado de nerviosismo.

Por su parte, la Guardia Civil lleva a cabo las correspondientes actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.

"Nos encontramos ante una auténtica tragedia que ha conmocionado a la provincia de Palencia", ha asegurado el subdelegado, antes de trasladar "su pésame y cariño a los familiares y allegados de las víctimas".