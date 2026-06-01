Un alumno de Primaria agrede sexualmente a una niña de 4 años en un colegio de Marbella

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras recibir una denuncia que alerta sobre la supuesta agresión sexual sufrida por una niña de apenas cuatro años de edad. Los hechos habrían sido cometidos presuntamente por otro menor de edad en el interior de un centro escolar ubicado en la localidad malagueña de Marbella.

Según las informaciones adelantadas por el diario local Málaga Hoy, el episodio habría tenido lugar el pasado 12 de mayo. La investigación se inició a raíz de la denuncia formal presentada por la madre de la víctima, quien acudió a las autoridades después de escuchar el relato de su propia hija una vez que esta regresó a su domicilio tras la jornada lectiva.

En su testimonio, la pequeña explicó que el incidente ocurrió cuando se encontraba en un aseo situado justo al lado de su aula habitual. En ese momento, coincidió en el baño con un alumno mayor que ella, al que la niña identificó con el apodo de Bro. Todo apunta a que este estudiante se encontraría cursando alguna de las etapas de Educación Primaria en el mismo complejo escolar. De acuerdo con la versión de la menor, este niño le habría bajado los pantalones y la ropa interior, causándole daño físico en sus zonas íntimas.

Desde la comisaría han confirmado de manera oficial que las pesquisas se están llevando a cabo en Marbella para esclarecer el suceso. No obstante, las fuerzas de seguridad han sido tajantes al subrayar que el caso involucra a "menores de corta edad". Por este motivo, han asegurado que no facilitarán ningún dato adicional a los medios de comunicación, recordando que "la protección del menor prima" por encima de cualquier otra consideración o interés informativo.

Por su parte, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Málaga ha querido pronunciarse. Los responsables autonómicos han trasladado su total disposición y han garantizado la plena colaboración, tanto de la Administración como del equipo directivo del centro, "en todo lo que se requiera por parte de los investigadores".

Finalmente, fuentes de la Administración regional han puntualizado que el colegio afectado ya ha establecido un contacto directo y constante con la familia denunciante.