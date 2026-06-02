Así se destapó el criadero de Málaga donde vivían 300 animales entre excrementos y suciedad acumulada

La Policía Nacional ha desmantelado un criadero de animales en el núcleo de Almayate, en Vélez-Málaga (Málaga), donde han sido rescatados 300 perros y gatos. En la operación han sido detenidos el responsable de las instalaciones y una trabajadora por su presunta implicación en un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte y otro vinculado a la cría intensiva. Una veterinaria que prestaba asistencia en el centro ha quedado investigada.

La actuación policial se inició después de que una viandante encontrara en un camino cercano a la finca un perro de raza con una lesión grave. A partir de este aviso, agentes de la Comisaría Local de Vélez-Málaga comenzaron las pesquisas que permitieron localizar el criadero donde se encontraba el animal.

Durante las primeras comprobaciones, los investigadores detectaron que en el entorno de la instalación había personas que se desplazaban desde distintos puntos de Andalucía para adquirir mascotas, lo que llevó a intensificar la vigilancia y la intervención posterior.

Registro de tres días y rescate de los animales

El registro de la finca se prolongó durante tres días debido al elevado número de animales presentes en el recinto. En el interior fueron localizados y rescatados 300 perros y gatos, que posteriormente fueron trasladados y atendidos por más de una decena de protectoras de animales de la provincia de Málaga.

La operación permitió además la identificación de múltiples animales en estado de vulnerabilidad, incluidos cachorros y ejemplares con patologías visibles. Los agentes contaron con apoyo de entidades de protección animal para la gestión y traslado de los ejemplares rescatados.

Condiciones del criadero y estado sanitario

Según la información facilitada por la Policía Nacional, en la instalación se detectó una acumulación generalizada de excrementos y residuos, con animales en contacto continuo con suciedad. Esta situación generaba un riesgo sanitario elevado.

Varios de los perros presentaban enfermedades infecciosas y la presencia de parásitos, además de lesiones que en algunos casos requirieron intervenciones quirúrgicas urgentes. También se practicaron esterilizaciones de emergencia a hembras reproductoras diagnosticadas con infecciones uterinas.

En el interior de una jaula, los agentes hallaron además un gato sin vida, rodeado de otros animales.

Detenciones e investigación abierta

Como resultado de la operación, el propietario de las instalaciones, un hombre de 74 años, y una trabajadora del criadero, de 40 años, fueron detenidos como presuntos responsables de un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte y otro relacionado con la cría intensiva.

Asimismo, la veterinaria encargada de la asistencia sanitaria de los animales fue identificada e investigada por su posible relación con los hechos, prestando declaración ante los agentes.