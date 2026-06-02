Condenan por homicidio al pastor dueño de los perros que mataron a una joven en Zamora

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado a dos años y medio de prisión al dueño de los perros que en octubre de 2023 causaron la muerte de Arancha Corcero en Roales del Pan (Zamora). La resolución judicial le atribuye un delito de homicidio por imprudencia grave y fija también una indemnización de 250.000 euros para la familia de la víctima.

La jueza considera probado que el acusado, un pastor identificado como Pedro Gago, incurrió en una conducta constitutiva de homicidio por imprudencia grave, delito que en este caso está penado con hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, la sentencia reduce la condena final a dos años y medio por la existencia de dilaciones en el procedimiento judicial.

La acusación particular solicitaba cuatro años de cárcel, mientras que la defensa había pedido la absolución. Además de la pena privativa de libertad, la resolución impone al condenado el pago de 250.000 euros a la familia de la joven fallecida.

Los hechos que rodearon el ataque

Según recoge la sentencia, los perros se encontraban bajo la responsabilidad del acusado en condiciones de aislamiento y sin contacto con personas ajenas a su cuidado, permaneciendo sueltos fuera del cercado destinado al ganado ovino. El fallo también señala que los animales carecían de seguro y que no disponían de alimentación suficiente.

La víctima, Arancha Corcero, paseaba por la zona en la tarde de los hechos cuando fue atacada por varios perros. El tribunal considera probado que la causa del fallecimiento fue un shock traumático-hemorrágico derivado de múltiples mordeduras.

En la zona del suceso aparecieron prendas de ropa de la joven manchadas de sangre, un elemento que la resolución vincula con la posibilidad de que los animales la arrastraran por el terreno antes de quedar su cuerpo en una cuneta, donde fue hallado posteriormente.

La intervención de los agentes y los testimonios del juicio

Durante el juicio se valoraron las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil que acudieron en primer lugar al lugar de los hechos. Según su testimonio, se encontraron con varios perros —en todo caso más de cinco— sueltos, sin custodia y con una actitud agresiva, llegando incluso a lanzarse contra el vehículo policial, lo que dificultó la intervención.

Los agentes describieron la necesidad de establecer un cordón de seguridad alrededor del cuerpo de la víctima para mantener alejados a los animales. También intervinieron familiares del acusado y posteriormente el propio pastor, que llegó al lugar minutos después.

La sentencia recoge que el hermano del condenado llegó antes al escenario del suceso y habría pronunciado una frase dirigida al acusado en la que advertía de que una situación así podía ocurrir. El acusado, según el fallo, tardó en atender las indicaciones de los agentes para controlar a los animales y finalmente introdujo parte de ellos en una caravana en estado de semiabandono, mientras que otros fueron atados posteriormente.

Los perros fueron trasladados a un local municipal en La Hiniesta, donde fue necesario adquirir alimento para su manutención, un hecho que la jueza menciona como indicio de su estado de cuidado.

Valoración de la resolución judicial

La resolución se apoya en los testimonios recogidos durante la vista oral, celebrada la semana anterior, así como en la actuación de los agentes y las condiciones en las que se encontraban los animales en el momento de los hechos.