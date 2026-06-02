Desarticulada en Melilla una red de narcotráfico que movía hachís a la Península

La Policía Nacional, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado en Melilla una organización criminal dedicada al tráfico de hachís hacia la península. La operación, denominada Orange/Sarcina, ha concluido con la detención de 14 personas y la intervención de varios vehículos preparados para ocultar droga.

La red estaba asentada en Melilla y contaba con una estructura organizada y jerarquizada dedicada al transporte de importantes cantidades de hachís para su posterior distribución en distintos puntos de España y otros países europeos. Los arrestados, todos ellos de nacionalidad española, están investigados por presuntos delitos de organización criminal y contra la salud pública.

Dobles fondos

La investigación comenzó en marzo de 2025 después de que la Policía Nacional detectara indicios de la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas. Las pesquisas permitieron identificar progresivamente a los integrantes del grupo y conocer el funcionamiento de la red, que utilizaba vehículos acondicionados con dobles fondos para trasladar la droga.

El hachís procedía de Marruecos y era introducido en Melilla mediante vehículos especialmente modificados para ocultar grandes cantidades de estupefacientes. Una vez en la ciudad autónoma, la mercancía era trasladada a distintos inmuebles utilizados como guarderías, donde permanecía almacenada hasta su posterior distribución.

3.000 kilos de hachís

Uno de los hitos clave de la investigación se produjo el pasado 16 de octubre, cuando Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil detectaron un envío de droga oculto entre cartones prensados destinados al reciclaje y con destino a la península. Tras establecer un dispositivo de seguimiento, los agentes localizaron la carga en la provincia de Granada.

La actuación permitió intervenir aproximadamente 3.000 kilos de hachís y detener a dos personas relacionadas con el transporte de la droga. Posteriormente, las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), Vigilancia Aduanera y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla vincularon este alijo con la organización criminal que ya estaba siendo investigada.

Las fuerzas de seguridad consideran completamente desarticulada la organización tras las detenciones practicadas y las pruebas obtenidas durante los registros.

De forma paralela a la operación contra el narcotráfico, los investigadores han abierto actuaciones destinadas a analizar el patrimonio de los integrantes de la organización. Estas pesquisas están siendo desarrolladas conjuntamente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil. El objetivo es determinar el origen de los bienes y activos vinculados a los detenidos y comprobar si proceden de la actividad criminal investigada.