Encuentran el cadáver de un hombre de 40 años en la playa de Calahonda en Marbella

El cuerpo de un hombre de 40 años ha sido encontrado en la tarde de este martes en la playa de Calahonda, en la localidad malagueña de Marbella, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Así, desde dicho servicio de emergencias se ha señalado que sobre las 16:20 horas han recibido varias llamadas de testigos que informaban de que "había una persona posiblemente fallecida en las aguas de la playa de Calahonda, en la zona de chiringuitos y autocaravanas".

Unos bañistas que se encontraban en el lugar han sacado al hombre del mar y lo han asistido en la orilla. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local, la Policía Nacional, personal sanitario del 061 y el Servicio de Playas, cuyo personal ha realizado, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón rescatado.

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Fuentes policiales y sanitarias han confirmado al 112 que el hombre, de 40 años, se encontraba fallecido, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.