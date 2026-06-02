Golpe de la Guardia Civil al narcotráfico en Albacete y Murcia: 20 detenidos y más de 50.000 dosis de drogas incautadas

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la elaboración, distribución y venta de drogas en las provincias de Albacete y Murcia. La operación, denominada Jagged, se ha saldado con la detención de 20 personas acusadas de delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

Los arrestados, de entre 26 y 68 años, son de nacionalidad argentina, española, argelina y marroquí. Algunos de ellos contaban con antecedentes penales e incluso cumplían condena en régimen de semilibertad mientras se desarrollaba la investigación. Según la Guardia Civil, las sustancias intervenidas habrían permitido elaborar unas 54.275 dosis, que han quedado fuera del mercado ilegal.

Colaboración ciudadana

Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2025 después de que varias informaciones ciudadanas alertaron de la posible existencia de un punto de venta de droga en la localidad albaceteña de Pozohondo. A partir de esas informaciones, los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de Albacete pusieron en marcha distintos dispositivos de vigilancia.

Las investigaciones permitieron confirmar la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas con actividad en varios municipios de Albacete y Murcia. Según los investigadores, la organización presentaba una estructura jerarquizada y funciones diferenciadas entre sus integrantes. Algunos se encargaban del abastecimiento y distribución de las sustancias, otros del transporte y otros de la vigilancia de la droga y del dinero procedente de las ventas.

Puertas blindadas y armas

La red utilizaba distintos inmuebles para almacenar, adulterar y dosificar las sustancias estupefacientes antes de distribuirlas entre los consumidores. Estas viviendas contaban con importantes medidas de seguridad destinadas a dificultar la actuación policial. Entre ellas figuraban puertas acorazadas, sistemas de videovigilancia y, en algunos casos, armas de fuego para proteger la actividad criminal.

Durante la fase de explotación de la operación, los agentes realizaron 20 registros simultáneos en inmuebles situados en las provincias de Albacete y Murcia. Estos registros permitieron localizar droga, dinero en efectivo, armas y diverso material relacionado con la preparación y distribución de estupefacientes.

En el operativo se intervinieron 1.734 gramos de heroína, 1.710 gramos de cocaína, 14.247 gramos de marihuana, 189 pastillas de éxtasis, 17 gramos de MDMA, cinco armas de fuego con munición real y 14.311 euros en efectivo. Además, los agentes localizaron productos químicos, básculas y otros útiles empleados para el corte, pesaje y distribución de las sustancias. La operación permitió desmantelar 20 puntos de venta de droga ubicados en Pozohondo, Peñas de San Pedro, Alcadozo y Navas de Abajo, en la provincia de Albacete, así como en Jumilla y Murcia.

Más de 200 guardias civiles

El dispositivo fue coordinado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil de Albacete y contó con la participación de más de 200 agentes de distintas unidades especializadas.

Entre ellas participaron la Unidad Especial de Intervención (UEI), las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC), varios Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), servicios cinológicos y efectivos de Policía Judicial de Albacete y Murcia.