Un CEO de una empresa de Vigo despide a su novia por WhatsApp y el juez le niega una indemnización

El CEO de una empresa de desinfección de Vigo despidió a una de sus empleadas, que resultaba ser su pareja, cuando rompieron su relación. El despido llegó por WhatsApp, en el que le reclamó que entregase las llaves y después la puso de patitas en la calle.

La empleada denunció a la empresa por despido improcedente, pero la Justicia ha denegado ahora la indemnización y el pago de diferencias salariales a la mujer porque ella hacía un trabajo de carácter "familiar".

Según informa La Voz de Galicia, la empleada inició la relación con el administrador de la empresa en el 2020, cuando ella estaba en paro. Dos años después entró a trabajar como oficinista en dos sociedades que dirigía su pareja y se dio de alta como autónoma.

Su estatus en la empresa a la hora de la verdad no era solo de trabajadora, ya que algunos compañeros la trataban como si fuera la "jefa" porque tenía amplios poderes y muchos beneficios con respecto al resto de empleados: la mujer no figuraba en el cuadrante de vacaciones del personal de la empresa formado por operarios, sino que las disfrutaba al mismo tiempo que su pareja, no tenía horario fijo y daba instrucciones a otros trabajadores.

El dinero se lo ingresaban en la cuenta conjunta que tenía con el propietario de la empresa.

La Justicia da la razón a la empresa

Un año antes, el administrador de las sociedades le otorgó un poder notarial a su novia para que, en nombre de la empresa, abriese cuentas bancarias, ingresase y retirase fondos y firmase cheques.

Según detalla la sentencia, cuando la relación sentimental se estaba ya rompiendo, el administrador indicó a la que era su pareja por WhatsApp que cuando pudiese dejase las llaves de la empresa y que no hacía falta que volviese más.

Tras ser despedida, ella reclamó un total de 13.068 euros, alegando que le correspondería según el convenio colectivo por salario base, prorrata de pagas y retribución voluntaria.

Sin embargo, su gozo quedó en un pozo de ilusión y es que el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo ha dado la razón a la empresa, que alegó excepción de incompetencia de jurisdicción. No entró a estudiar el fondo del caso porque consideró que ella estaba realizando un trabajo "familiar" y no laboral.