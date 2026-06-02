Un CEO de una empresa de Vigo despide a su novia por WhatsApp y el juez le niega una indemnización
Al considerar que ella estaba realizando un trabajo "familiar" y no "laboral".
Libertad Digital
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El CEO de una empresa de desinfección de Vigo despidió a una de sus empleadas, que resultaba ser su pareja, cuando rompieron su relación. El despido llegó por WhatsApp, en el que le reclamó que entregase las llaves y después la puso de patitas en la calle.
La empleada denunció a la empresa por despido improcedente, pero la Justicia ha denegado ahora la indemnización y el pago de diferencias salariales a la mujer porque ella hacía un trabajo de carácter "familiar".