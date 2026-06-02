Una mujer apuñala por la espalda a una desconocida en plena calle en Ciudad Real

Una mujer de 63 años ha resultado herida por arma blanca después de haber sido apuñalada presuntamente por otra mujer este lunes en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava.

Según ha informado Europa Press, citando fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar sobre las 19:35 horas en plena vía pública, concretamente en la calle Ánimas. La víctima presentaba una herida causada por arma blanca y ha tenido que ser atendida en un primer momento por un médico de Urgencias desplazado hasta el lugar. Posteriormente, ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

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Además, otra mujer, de 27 años, también ha precisado asistencia sanitaria tras sufrir un ataque de ansiedad. Después de ser atendida por los servicios médicos, ha sido evacuada igualmente al mismo centro hospitalario, donde permanece en observación en el área de Urgencias, según ha adelantado Lanza Digital.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al citado medio que la agresión se ha producido presuntamente por la espalda y que víctima y presunta autora no se conocían previamente. Asimismo, las mismas fuentes apuntan a que detrás del suceso podría existir un problema de salud mental.

La mujer herida ha recibido el alta médica durante la noche de este lunes, según han confirmado desde el Sescam a Lanza Digital. Por su parte, la Guardia Civil permanece a la espera de que la presunta autora reciba el alta hospitalaria para proceder a su detención.