Brutal accidente en Guipúzcoa: mueren cinco agentes forales al chocar su furgoneta con un camión

Cinco personas han fallecido este miércoles por la mañana en un grave accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, a la altura del municipio guipuzcoano de Elgoibar, tras la colisión entre una furgoneta y un camión cisterna. Los ocupantes fallecidos eran agentes forales de Navarra que se dirigían a hacer un curso a la base de Iurreta.

El siniestro se ha producido en torno a las 09:15 horas, en el punto kilométrico 69 de la vía, en el enlace entre la AP-8 y la AP-1 en Maltzaga. Por causas que aún se desconocen, la furgoneta implicada ha chocado con el camión.

Como consecuencia del impacto, los cinco ocupantes de la furgoneta han perdido la vida en el lugar del accidente, según han confirmado los servicios sanitarios desplazados. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Corte total de la autopista

El accidente ha provocado el corte total de la autopista en ambos sentidos, generando importantes retenciones en la zona. La circulación ha tenido que ser desviada por la AP-1 mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar y se iniciaban las labores de investigación.

La investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro ha sido asumida por la Ertzaintza, que trata de determinar cómo se produjo la colisión.

El accidente ha tenido además un fuerte impacto en la movilidad de la zona, afectando a uno de los principales ejes viarios de Gipuzkoa y del corredor atlántico.