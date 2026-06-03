Muere un bebé de 16 meses en Sevilla tras sufrir graves quemaduras: la madre culpa a su pareja de quemarle "por celos"

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que una bebé de 16 meses sufrió graves quemaduras que finalmente le han causado la muerte en el Hospital Virgen del Rocío, donde permanecía ingresada desde hacía dos meses. Los hechos se habrían producido mientras la pareja de su madre la bañaba en el domicilio familiar, ubicado en el municipio sevillano de Bormujos.

Según ha relatado la madre, Andrea Burdalo, todo sucedió de forma repentina. En declaraciones a Canal Sur Noticias explicaba que mientras la pareja de su madre bañaba a su hija, escuchó un llanto y encontró a la bebé "achicharrada". Una escena que la familia describe como devastadora y difícil de asimilar.

Por su parte, la abuela de la menor, Yolanda Jiménez, ha detallado que encontró a su hija en un estado alterado y "chillando", a la vez que ha reclamado "justicia" para su nieta, que "estaba empezando a vivir".

Las autoridades confirmaron que la bebé fue hospitalizada hace aproximadamente dos meses, y que la investigación sigue en curso a la espera de los resultados de la autopsia. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que no se descarta ninguna línea de investigación y que, por el momento, no se han producido detenciones.

"No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días"

En sus declaraciones, la madre ha señalado directamente a su pareja como presunto responsable, apuntando que su pareja fue movida por los celos. Según su versión, el hombre mostraba actitudes de recelo hacia la atención que ella dedicaba a la niña y hacia la relación que mantenía con el padre de la menor.

"Esto sucedió un Lunes Santo. Ese mismo día, él estaba muy raro. No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días. Ahora mismo creo que pudo hacerlo por celos, por celos hacia los cuidados que le dedicaba a mi hija", ha expresado en declaraciones a medios de comunicación la madre.

La madre de la bebé fallecida en Bormujos (Sevilla) relata que la menor, de 16 meses, murió a causa de las graves quemaduras sufridas mientras la bañaba su pareja, a quien señala por celos: "Tenía celos por cómo me implicaba con mi niña" https://t.co/aByExcKhTu pic.twitter.com/Rty9Kb3q23 — Europa Press (@europapress) June 3, 2026

La familia sostiene que la gravedad y extensión de las quemaduras apuntan a una acción intencionada. "Si hubiese sido un accidente, mi niña habría aparecido con quemaduras en los brazos o en las piernas. Pero estaba quemada hasta en los párpados, en las córneas. Tenía unas secuelas muy graves. Yo al principio no podía creer lo que veía", ha argumentado Yolanda.

Asimismo, la abuela ha criticado la actuación inicial de las autoridades, calificando la investigación de "insuficiente" por la tardanza en la recogida de declaraciones y en la inspección del lugar de los hechos. "Hemos esperado dos meses para que viniesen a tomarnos declaración, para que acudiesen a casa a investigar el lugar de los hechos. Es una investigación muy pobre", explicaba.

"Han pasado dos meses y él sigue con su vida"

Mientras tanto, el principal señalado continúa en libertad, una situación que ha generado indignación entre los familiares de la menor. "Han pasado dos meses y él sigue con su vida. Yo ya no puedo disfrutar de la mía con mi hija", ha lamentado la madre, quien insiste en que el único objetivo ahora es que se esclarezca lo ocurrido.

El caso está siendo instruido por el juzgado correspondiente de Sevilla y ha pasado a manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Paralelamente, la familia se ha personado como acusación particular en el procedimiento judicial.