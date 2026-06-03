Se entrega el expolicía condenado por intentar matar a su mujer después de pasar dos años oculto en Tailandia

El expolicía local de Son Servera condenado en 2024 a siete años y medio de prisión por intentar matar a su mujer se ha entregado en Madrid tras permanecer fugado desde la condena y ya ha ingresado en la cárcel. Según ha confirmado Europa Press, el hombre había permanecido oculto en Tailandia desde que se quitó la pulsera telemática después de conocerse la sentencia condenatoria.

La entrega se produjo hace unos días en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde agentes policiales interceptaron al fugitivo tras regresar de Asia. La información había sido adelantada por los diarios mallorquines Diario de Mallorca y Última Hora.

La agresión ocurrió en marzo de 2018

La Audiencia Provincial de Baleares condenó al exagente por unos hechos ocurridos en marzo de 2018, cuando, según la resolución judicial, trató de acabar con la vida de su mujer durante una fuerte discusión en el domicilio familiar.

La sentencia de la Sección Segunda consideró probado que el enfrentamiento comenzó después de una comida, cuando la víctima manifestó su intención de salir con unas amigas y el ahora condenado se opuso. A partir de ahí, el tribunal describió una escalada de violencia en la que el hombre se mostró agresivo, insultó a la mujer y la golpeó.

Según recogía la resolución, el expolicía la arrastró hasta el baño y posteriormente hacia el dormitorio tirando de un fular, con el que llegó a apretarle el cuello tratando de asfixiarla "con clara intención de acabar con su vida".

El condenado se quitó la pulsera

La víctima logró finalmente liberarse tras propinar varias patadas a su agresor y consiguió huir primero al baño y después a casa de una amiga. La Sala subrayó que el delito debía calificarse como tentativa de homicidio porque, de no haber escapado la mujer, "el acusado objetivamente habría podido acabar con su vida".

Tras la condena dictada por la Audiencia Provincial, el hombre se retiró el dispositivo de control telemático y desapareció. Posteriormente, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó íntegramente la pena impuesta.