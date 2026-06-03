Un okupa corta una oreja a un hombre con una hoz en plena calle en La Coruña

Momentos de tensión y alarma se vivieron este lunes en la parroquia de Sillobre, en Fene (A Coruña), después de que un hombre armado con una hoz protagonizase varios incidentes en la vía pública que acabaron con un vecino gravemente herido.

El individuo, que okupana una vivienda de la zona, recorrió diferentes puntos de la parroquia portando una hoz y manteniendo una actitud agresiva. Durante su recorrido habría amenazado a peatones y conductores, sembrando la preocupación entre los vecinos que presenciaron la escena.

La situación alcanzó su punto más grave cuando atacó a un hombre, vecino de A Capela, en las inmediaciones de una farmacia. No existía relación previa entre ambos y la agresión se produjo sin que mediara discusión alguna. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió un corte que le seccionó parcialmente una oreja.

Tras la agresión, el atacante abandonó el lugar, mientras que el herido tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar las lesiones sufridas.

Daños en un vehículo

Además del ataque, el agresor también habría provocado daños en al menos un vehículo durante los incidentes registrados a lo largo de la tarde. Los hechos generaron una fuerte conmoción en la localidad y obligaron a movilizar a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que desplegaron un amplio operativo para tratar de localizarlo.

La vivienda okupada en la que residía el sospechoso ya había sido objeto de preocupación entre los residentes de la zona. Según ha señalado La Voz de Galicia, varios de los okupas habían protagonizado altercados y amenazas en las últimas semanas.

Tras varias horas de búsqueda y una investigación para esclarecer lo ocurrido, la Guardia Civil logró localizar y detener al presunto autor de la agresión. Por el momento, las diligencias continúan abiertas para determinar con exactitud todas las circunstancias de los hechos.