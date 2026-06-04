Detenido por matar a un vecino que le había denunciado por un robo en Murcia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor del homicidio de un vecino de Fortuna (Murcia), ocurrido después de que la víctima le denunciara por un robo con violencia cometido meses antes en su vivienda. La pareja del arrestado también ha sido detenida por su supuesta implicación en ese asalto, según ha informado EFE.

La investigación comenzó a finales de abril, cuando varios vecinos alertaron de que llevaban días sin tener noticias de la víctima. Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta su domicilio, ubicado en una zona aislada y de difícil acceso del municipio murciano, donde hallaron el cadáver con signos de violencia.

A partir de ese momento se puso en marcha una investigación para esclarecer el crimen. Los agentes analizaron la escena y reconstruyeron los últimos movimientos del fallecido, comprobando que el hombre había denunciado meses antes haber sido víctima de un robo con violencia en su propia casa.

En aquel asalto, ocurrido el pasado diciembre, le arrebataron la cartera, documentación personal y el teléfono móvil, además de sufrir lesiones por las que tuvo que recibir atención sanitaria.

La víctima señaló entonces ante la Guardia Civil que sospechaba de un conocido y vecino de la zona, al que aseguró haber reconocido durante la comisión del robo. Las pesquisas permitieron localizar al sospechoso, que pasó a ser investigado por un delito de robo con violencia e intimidación.

Citado por el juzgado

Según la información facilitada por el instituto armado, el presunto autor del robo fue citado judicialmente para declarar como investigado el pasado 22 de abril. Un día después, la víctima desapareció.

De la investigación se desprende que el ahora detenido habría actuado en represalia por su imputación judicial por el robo con violencia. Presuntamente, accedió a la vivienda del hombre y le golpeó en varias ocasiones con un objeto contundente hasta causarle la muerte.

Detenciones

La Guardia Civil desplegó este miércoles la fase final de la operación con la participación de una veintena de agentes y perros especializados en la localización de restos biológicos.

Durante el registro practicado en la vivienda del sospechoso, los investigadores se incautaron de varios objetos relacionados con el caso, entre ellos prendas de vestir, teléfonos móviles —incluido el de la víctima— y un patinete eléctrico.

El operativo concluyó con la detención del principal sospechoso por un presunto delito de homicidio doloso y el arresto de su pareja, acusada de participar en el robo con violencia sufrido por la víctima el pasado mes de diciembre.