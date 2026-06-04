Detenidos seis individuos por apuñalar a un hombre de 25 años en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por tentativa de homicidio por su presunta implicación en un apuñalamiento en la ciudad de Málaga.

Este miércoles, en torno a las 19:20, un hombre, acompañado por varios más, apuñaló a un hombre varias veces en la calle Alameda de Colón. Según ha adelantado Sur, la víctima tiene 25 años y fueron los testigos quienes alertaron a los servicios de emergencia. Según la información disponible, el agresor empleó un cuchillo y le atacó varias veces. La víctima salió corriendo y recibió una puñalada en la espalda. Tras los hechos, tanto el presunto agresor como sus acompañantes huyeron en dos vehículos.

Dispositivo policial

El joven herido fue evacuado de urgencia a un hospital de Málaga, pero hoy ha sido dado de alta.

Por su parte, la Policía Nacional y la Policía Local montaron un dispositivo para interceptar a los vehículos que se dieron a la fuga. En concreto, detuvieron a cuatro personas en la capital malagueña y a dos en Antequera. Según las fuentes, la víctima y los agresores mantienen un litigio jurídico.

Asimismo, la Policía tuvo que intervenir en el hospital en el que se hallaba la víctima. Allí, en torno a 40 personas se concentraron en el centro hospitalario.