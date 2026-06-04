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Sucesos

Detenidos seis individuos por apuñalar a un hombre de 25 años en Málaga

Tras huir dos coches, los presuntos autores fueron arrestados por el dispositivo de la Policía.

Libertad Digital
Tras huir dos coches, los presuntos autores fueron arrestados por el dispositivo de la Policía.
Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por tentativa de homicidio por su presunta implicación en un apuñalamiento en la ciudad de Málaga.

Este miércoles, en torno a las 19:20, un hombre, acompañado por varios más, apuñaló a un hombre varias veces en la calle Alameda de Colón. Según ha adelantado Sur, la víctima tiene 25 años y fueron los testigos quienes alertaron a los servicios de emergencia. Según la información disponible, el agresor empleó un cuchillo y le atacó varias veces. La víctima salió corriendo y recibió una puñalada en la espalda. Tras los hechos, tanto el presunto agresor como sus acompañantes huyeron en dos vehículos.

Dispositivo policial

El joven herido fue evacuado de urgencia a un hospital de Málaga, pero hoy ha sido dado de alta.

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Por su parte, la Policía Nacional y la Policía Local montaron un dispositivo para interceptar a los vehículos que se dieron a la fuga. En concreto, detuvieron a cuatro personas en la capital malagueña y a dos en Antequera. Según las fuentes, la víctima y los agresores mantienen un litigio jurídico.

Asimismo, la Policía tuvo que intervenir en el hospital en el que se hallaba la víctima. Allí, en torno a 40 personas se concentraron en el centro hospitalario.

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