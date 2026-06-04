Diez años de cárcel al profesor que agredió a una alumna que acabó suicidándose

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una pena de diez años de prisión a un docente de Matemáticas de un centro de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.

El motivo principal de la condena es la agresión sexual cometida sobre una de sus alumnas, la cual se quitó la vida en el mes de agosto de 2025 debido a las graves secuelas psicológicas que padeció tras los hechos. La resolución judicial también contempla otros tres delitos de abuso sexual continuado sobre varias estudiantes del mismo instituto, ocurridos a lo largo del curso 2019-2020.

Del total de la condena, nueve años de cárcel corresponden específicamente al comportamiento criminal mantenido con la joven fallecida, que sufrió un severo deterioro mental a raíz de las agresiones. Para las otras tres víctimas, los magistrados han dictado penas de menor cuantía que incluyen multas, medidas de libertad vigilada e inhabilitaciones específicas. El tribunal le ha prohibido acercarse al cementerio donde descansan los restos mortales de la menor que se suicidó, como medida de protección y respeto a su memoria.

Durante la celebración del juicio, el acusado negó los hechos más graves y trató de justificar las acusaciones alegando la existencia de un supuesto complot en su contra. Sin embargo, los magistrados han desestimado esta versión al considerar que su declaración carecía de cualquier tipo de corroboración externa y presentaba notables contradicciones. La sentencia declara probado que el condenado, que impartía clases a alumnos de cuarto de ESO, mostraba desde el inicio del curso un comportamiento diferencial. Este se caracterizaba por acercamientos físicos excesivos, susurros al oído, caricias inapropiadas y comentarios sobre el aspecto físico de las jóvenes.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar a finales de 2019. Según el relato judicial, tras un primer incidente en el que el profesor besó a la menor con connotaciones sexuales, la situación empeoró el 13 de diciembre. Aquel día, la estudiante acudió sola al aula, donde el individuo le confesó sus intenciones, realizó diversos tocamientos y culminó con una agresión sexual tras cerrar la puerta con llave. Las otras tres denunciantes relataron conductas similares, aunque de menor intensidad, pero que evidenciaban un claro trato discriminatorio frente a sus compañeros varones, con quienes era estricto y distante.

El calvario de la principal víctima se tradujo en un trastorno adaptativo severo, con síntomas de ansiedad y depresión, así como un trastorno de personalidad. La joven se vio obligada a cambiar de nombre y de centro educativo, llegando a ser hospitalizada hasta en ocho ocasiones en unidades de psiquiatría antes de acabar con su vida.