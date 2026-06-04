Golpe al petaqueo en Cádiz: 17.000 litros de gasolina incautados y cuatro detenidos

La Polici­­a Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al almacenamiento, distribución y suministro de combustible para embarcaciones utilizadas en el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. La operación se ha saldado con cuatro detenidos, uno de los cuales ha ingresado en prisión por orden judicial, y con la intervención de 695 bidones de gasolina, equivalentes a 17.375 litros de combustible.

La investigación se enmarca en la lucha contra el denominado petaqueo, una actividad clave para garantizar el abastecimiento de las narcolanchas empleadas por los narcos.

Primer golpe

La primera actuación policial se desarrolló en la localidad de San Fernando. Los agentes localizaron un furgón de grandes dimensiones estacionado en un descampado situado frente a un establecimiento comercial y utilizado presuntamente como punto de almacenamiento temporal de combustible.

Tras el trabajo de vigilancia, la Policía Nacional inspeccionó el vehículo y halló en su interior 295 bidones de gasolina, con una capacidad total de 7.375 litros. La intervención concluyó con la detención de una persona vinculada a la organización.

Dos detenidos en Conil de la Frontera

La segunda actuación tuvo lugar en Conil de la Frontera. Los investigadores detectaron un furgón que despertó sospechas por sus movimientos. Cuando fue interceptado a la entrada del municipio, sus dos ocupantes intentaron huir a pie al advertir la presencia policial. Los agentes lograron localizar y detener a ambos poco después. En el interior del vehículo se encontraron 200 bidones de gasolina, con un total de 5.000 litros de combustible.

La tercera intervención se desarrolló en Villamartín. Durante un dispositivo de vigilancia, los policías observaron un camión frigorífico que circulaba con indicios de transportar una carga de gran peso y que realizaba maniobras consideradas evasivas. Tras un seguimiento, los agentes procedieron a darle el alto. En la inspección localizaron 200 bidones de gasolina con 5.000 litros de combustible y detuvieron al conductor del vehículo.