Piden 9 años de cárcel para el patrón y armadores por la tragedia del Villa de Pitanxo

La Fiscalía ha solicitado penas de hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres principales acusados por el trágico naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo. El hundimiento de esta embarcación se produjo en el mes de febrero del año 2022 en aguas de Terranova, situadas en Canadá, un suceso que conmocionó a la opinión pública al cobrarse la vida de 21 de los 24 tripulantes que se encontraban a bordo.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público notificado este miércoles, los encausados son el patrón del buque, Juan Padín, y los dos principales responsables de la entidad armadora del barco, el Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y su hijo, José Antonio Nores Ortega. A todos ellos se les atribuyen 21 delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia, este último en relación con los daños sufridos por uno de los escasos supervivientes del siniestro.

Inhabilitación

Adicionalmente a estas graves imputaciones que conllevan la petición de prisión, la Fiscalía añade a los encausados un delito contra los derechos de los trabajadores. Las solicitudes penales no se detienen en la privación de libertad, puesto que también se reclama una importante inhabilitación profesional. En concreto, se exige la prohibición de ejercer la profesión de patrón de barco para Padín durante un periodo de 13 años, idéntico plazo de inhabilitación que se pide para los responsables de la empresa armadora a la hora de administrar o dirigir entidades dedicadas al sector de la pesca.

Los hechos que desembocaron en esta investigación judicial están marcados por las versiones contradictorias que ofrecieron los tres únicos supervivientes. Por un lado, el capitán, Juan Padín, y su sobrino Eduardo Rial relataron en un primer momento que el motor del pesquero se detuvo de manera súbita. Según su testimonio, esta avería mecánica repentina dejó el barco a la deriva en medio de un intenso temporal, otorgando a la tripulación un escaso margen de reacción antes de que el océano engullera la nave.

Sin embargo, el relato aportado por el tercer superviviente, el marinero Samuel Kwesi, ofreció un escenario radicalmente distinto y motivó la apertura de la causa judicial. Kwesi declaró que las redes del Villa de Pitanxo habían embarrado, es decir, se habían quedado enganchadas en el lecho marino. Ante esta situación, el patrón habría intentado ejecutar diversas maniobras de liberación sin acceder a las desesperadas peticiones de la tripulación, que rogaba soltar las redes para evitar el desastre. La obstinación por salvar el aparejo habría provocado que la embarcación se escorase de forma irremediable y comenzara a entrar agua hasta parar el motor principal.

El contraste entre estas testificales fue determinante para que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno detectara sólidos indicios de criminalidad. La instrucción liderada por el magistrado concluyó señalando los mencionados homicidios por imprudencia al considerar que la decisión de no cortar las redes, a pesar del evidente peligro de naufragio inminente, fue el factor desencadenante de la tragedia marítima. La acusación formalizada ahora por el ministerio fiscal supone el paso definitivo hacia la celebración de la vista oral, donde se dirimirá la responsabilidad penal de los procesados.