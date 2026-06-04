El horror de las bandas pakistaníes en Reino Unido: violaciones con perros a menores por ser "cristianas y blancas"

El escándalo de las conocidas como grooming gangs vuelve a sacudir al Reino Unido tras la aparición de nuevos testimonios recopilados por una investigación independiente presentada en el Parlamento británico. Las declaraciones, expuestas durante un debate en Westminster Hall, recogen relatos de mujeres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales, explotación, trata y violencia extrema cuando eran menores de edad.

La intervención estuvo liderada por Rupert Lowe, dirigente de Restore Britain, quien aseguró que el informe completo será publicado en los próximos días. Según explicó, la investigación nació antes incluso de que el Gobierno británico anunciara una nueva pesquisa nacional sobre estas redes de explotación sexual que durante años operaron en diferentes municipios del país.

Relatos de violencia extrema

Durante el debate parlamentario, se hicieron públicos algunos de los testimonios recogidos por la comisión. Varias supervivientes describieron agresiones sexuales continuadas, amenazas, palizas y situaciones de sometimiento que se prolongaron durante años. Una de las mujeres aseguró haber sufrido abusos desde los 13 años por parte de centenares de agresores distintos. Otras relataron haber sido retenidas contra su voluntad, sometidas a violencia física y amenazadas con represalias contra sus familiares si denunciaban los hechos ante las autoridades.

Entre los testimonios más estremecedores, algunas víctimas afirmaron haber sido agredidas en episodios en los que se introducían perros en las habitaciones mientras los atacantes grababan los hechos y realizaban apuestas. Según una de las supervivientes, en una de estas situaciones, uno de los animales llegó a participar directamente en la agresión mientras ella era inmovilizada por varios hombres. También se recogieron denuncias de agresiones con objetos, incluyendo el uso de botellas durante los abusos.

Según las declaraciones presentadas, algunas víctimas sostienen que fueron seleccionadas deliberadamente por su origen étnico o religioso. Varias de ellas afirmaron que los agresores hacían referencias constantes a las "chicas blancas" y a las "chicas cristianas", diferenciándolas de las menores musulmanas.

Acusaciones y declaraciones políticas

Durante el debate parlamentario, el dirigente de Restore Britain, Rupert Lowe, afirmó que los testimonios recogidos evidencian la gravedad de los hechos y la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las instituciones. "No se trata de discursos, sino de actuar de una vez por todas", señaló, insistiendo en que la investigación independiente busca arrojar luz sobre la dimensión real de estas redes de explotación.

Lowe defendió que las víctimas no fueron protegidas adecuadamente durante años y sostuvo que el caso refleja fallos graves en distintos niveles del sistema público. El político pidió que las conclusiones del informe sirvan para depurar responsabilidades y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

Acusaciones de fallos institucionales

La investigación también pone el foco sobre la actuación de distintas instituciones públicas. Algunas supervivientes denunciaron que las alertas lanzadas durante años no fueron atendidas adecuadamente por los servicios sociales, centros de acogida o fuerzas de seguridad. Según los testimonios, en determinados casos las víctimas acudieron a hospitales o denunciaron situaciones de abuso sin que se activaran mecanismos eficaces de protección. También se relataron supuestas negligencias en centros de menores y errores en la identificación de situaciones de riesgo.

Lowe sostuvo durante su intervención que las instituciones británicas fallaron a numerosas menores durante años y defendió la necesidad de depurar responsabilidades. El dirigente afirmó que las conclusiones de la investigación pretenden esclarecer cómo pudieron mantenerse estas redes de explotación durante tanto tiempo sin una respuesta efectiva de las administraciones.

Un escándalo que vuelve al centro del debate

El debate parlamentario se celebró después de que más de 260.000 ciudadanos respaldaran una petición para que Westminster abordara nuevamente el caso de las bandas de explotación sexual. La presión social ha aumentado en los últimos meses ante la aparición de nuevos testimonios y el impulso de investigaciones adicionales sobre hechos ocurridos en distintas ciudades británicas.

La publicación del informe completo podría reabrir uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Reino Unido, marcado por las denuncias de miles de víctimas, las investigaciones policiales y las críticas por la respuesta de las autoridades ante unos abusos que, según numerosas investigaciones previas, se prolongaron durante años.