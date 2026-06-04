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Un pasajero intenta abrir una puerta de emergencia y estrangula a un tripulante de cabina en pleno vuelo

El avión tuvo que ser desviado a Miami después de que varios pasajeros colaboraran para inmovilizar al hombre.

El avión tuvo que ser desviado a Miami después de que varios pasajeros colaboraran para inmovilizar al hombre.
Captura de vídeo del momento en el que varios pasajeros inmovilizan al hombre. | X @AlertaMundoNews

Un vuelo de Frontier Airlines que viajaba entre San Juan de Puerto Rico y Chicago tuvo que ser desviado este domingo después de que un pasajero intentara abrir una salida de emergencia y agrediera a un auxiliar de vuelo fuera de servicio.

Según la documentación policial y federal, el detenido, Juan Gabriel Reyes, de 51 años, comenzó a alterarse unos 45 minutos después del despegue del vuelo 3345. La investigación sostiene que el hombre aseguró que quería bajarse del avión e intentó manipular una de las puertas de emergencia.

Después de que la tripulación se lo impidiera, Reyes se dirigió hacia la cabina y comenzó a empujar con el hombro la puerta del piloto, según recoge la denuncia federal. Más tarde, mientras era acompañado de vuelta a su asiento, pidió ir al baño e intentó orinar en el suelo del aseo.

Pasajeros colaboraron para inmovilizarlo

La situación terminó agravándose cuando un auxiliar de vuelo que viajaba fuera de servicio se sentó cerca del pasajero. Según los documentos judiciales, Reyes se abalanzó sobre la víctima y la agarró "por la cabeza y la estranguló".

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Varios pasajeros colaboraron entonces con la tripulación para inmovilizar al hombre utilizando esposas flexibles y extensores de cinturón de seguridad. Entre ellos se encontraba Josh Longood, instructor de jiu-jitsu brasileño, que explicó a WLS, afiliada de CNN, que actuó porque sabía que podía "manejarlo sin que él ni nadie más resultara herido".

El vuelo fue finalmente desviado al Aeropuerto Internacional de Miami, donde aterrizó sobre las 23:55 horas del domingo, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Reyes fue detenido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y posteriormente entregado al FBI. Frontier Airlines confirmó después que el avión pudo continuar su ruta hacia Chicago varias horas más tarde.

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