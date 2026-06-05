Detenido un hombre por la muerte de su compañero de piso en La Roda

La Guardia Civil ha detenido en La Roda (Albacete) a un hombre de 46 años que se ha presentado este viernes en el cuartel para relatar que la pasada noche agredió con un arma blanca a su compañero de piso, de 52 años, que ha fallecido.

Según ha confirmado a EFE el instituto armado, los agentes desplazados al lugar de los hechos han confirmado que la víctima había muerto y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.

El hombre se ha presentado este viernes en el cuartel para contar que la pasada noche agredió con un arma blanca a su compañero, y que no sabía cómo se encontraba. La autopsia del cadáver se practicará este sábado.