El actor Luis Lorenzo niega el maltrato a la tía Isabel y asegura que él era "el paganini"

Luis Lorenzo ha negado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid haber tenido responsabilidad en la gestión económica o sanitaria de Isabel, la tía de su expareja Arancha Palomino, durante el juicio en el que ambos están acusados de presunto maltrato y administración desleal. El intérprete ha rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y ha defendido que todas las decisiones relacionadas con la anciana correspondían a Palomino, mientras que él se limitaba a convivir con ella en el domicilio familiar.

La vista oral ha quedado vista para sentencia después de varias jornadas de declaraciones. La Fiscalía solicita seis años de prisión para Luis Lorenzo y Arancha Palomino por un delito contra la integridad moral y otro de administración desleal relacionados con el trato recibido por Isabel y la gestión de su patrimonio.

Durante su declaración, el actor ha insistido en que nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias de la anciana ni participó en la administración de su dinero. Según ha explicado , las transferencias y gestiones económicas eran realizadas exclusivamente por su entonces pareja.

Niega cualquier intervención en la atención médica

Lorenzo ha asegurado ante el tribunal que tampoco se ocupaba de los asuntos sanitarios de Isabel. Según su versión, era la cuidadora contratada quien administraba la medicación y Arancha Palomino quien coordinaba las cuestiones relacionadas con los médicos.

"Yo no me ocupaba nada de los médicos. Todo el tema económico de Isabel lo llevaba Arancha", ha afirmado durante su comparecencia.

El actor ha rechazado además que la anciana estuviera retenida contra su voluntad en Madrid y ha sostenido que se encontraba cómoda viviendo con ellos. También ha negado que hubiera manifestado deseos de regresar a Asturias o de contactar con otros familiares.

Según ha relatado, la llegada de Isabel a Madrid se produjo en marzo de 2021 de forma inicialmente temporal, coincidiendo con un desplazamiento de la pareja a Asturias por un procedimiento judicial relacionado con la expareja de Palomino. En ese momento, según ha dicho, observaron un deterioro en el estado físico de la mujer.

"Se la veía más temblorosa y peor", ha declarado, añadiendo que la propia Isabel expresó su interés por recibir atención médica en Madrid.

El deterioro de Isabel durante la convivencia

Durante su testimonio, Lorenzo ha descrito una evolución progresiva del estado de salud de la anciana. En este sentido, ha asegurado que cuando llegó a Madrid conservaba autonomía, pero que posteriormente comenzaron a aparecer caídas frecuentes, problemas de movilidad y dificultades en el habla.

"Cuando vino estaba bastante bien. Al mes ya se la notaba más baja, con caídas repetidas y más lenta al hablar", ha señalado ante la sala.

También ha explciado que la contratación de cuidadores externos fue una decisión adoptada por Arancha Palomino, quien, según ha dicho, se encargó de gestionar esos servicios.

Respecto a la relación entre Isabel y su sobrina, ha afirmado que ambas mantenían un vínculo muy estrecho y que convivían con normalidad en el domicilio familiar.

En relación con los cambios testamentarios investigados durante la causa, Lorenzo ha declarado que únicamente acudió en una ocasión a recoger a su pareja tras una visita al notario y que fue ella quien le explicó que Isabel quería modificar su testamento para dejarle una vivienda situada en Grado (Asturias).

El dinero hallado en su domicilio

Uno de los aspectos abordados durante la declaración ha sido el hallazgo de 140.000 euros en efectivo durante el registro efectuado por la Guardia Civil en la vivienda familiar.

Lorenzo ha explicado que el dinero procedía de sus ahorros acumulados durante décadas de trabajo como actor. Según ha indicado, llegó a percibir ingresos anuales de hasta 170.000 euros y prefería conservar parte de sus ahorros fuera del sistema bancario. "No me fiaba de los bancos", ha manifestado.

El intérprete también se ha referido a los gastos cotidianos derivados de la convivencia con Isabel. Según ha relatado, durante un tiempo asumió personalmente pagos relacionados con desplazamientos, comidas y otras actividades realizadas por su entonces pareja junto a la anciana.

"El paganini era yo", ha afirmado al explicar que llegó a pedir a Arancha Palomino que Isabel asumiera algunos de sus propios gastos.

Asimismo, ha negado haberse presentado como abogado en una sucursal bancaria, tal y como sostuvo uno de los testigos durante el juicio. Según su versión, únicamente comentó que iba a consultar determinados asuntos con su abogado.

La defensa de Arancha Palomino

Por su parte, Arancha Palomino también ha rechazado las acusaciones formuladas por la Fiscalía y ha defendido la atención prestada a su tía durante los últimos meses de vida.

La acusada ha asegurado que Isabel permaneció en Madrid por voluntad propia y que recibió cuidados adecuados. Además, ha negado que Luis Lorenzo tuviera acceso a las cuentas bancarias de la anciana.

Durante su declaración ha explicado que algunos gastos cuestionados durante la investigación fueron realizados directamente por Isabel, incluyendo una retirada de dinero destinada, según ha afirmado, a un tratamiento de microblading.

Palomino ha sostenido igualmente que parte del dinero de su tía se utilizó para cubrir gastos relacionados con su atención y con su posterior entierro.