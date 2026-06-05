Hallan en Denia los restos de un hombre asesinado por sus padres hace 33 años

La Policía Nacional halló el pasado miércoles unos restos óseos enterrados en el patio interior de una vivienda ubicada en la localidad alicantina de Denia. Según apuntan los primeros indicios de la investigación, el cadáver correspondería a un hombre que habría perdido la vida a manos de sus propios progenitores en el verano del año 1993, un suceso que ha permanecido celosamente oculto durante más de tres décadas.

Los agentes de la brigada de policía judicial a cargo de las pesquisas han comenzado a tomar declaración a los diferentes allegados de la víctima y han procedido a la recogida de muestras de ADN. El objetivo principal de estas diligencias es contrastar el perfil genético de los huesos encontrados con el de la familia, para así confirmar de manera rigurosa y oficial la identidad del finado antes de remitir el informe definitivo a la autoridad judicial competente.

A este respecto, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Denia ha sido el encargado de ordenar y activar el protocolo forense habitual para este tipo de escenarios. No obstante, cabe destacar que este mismo órgano judicial ya había dictado hace escasas semanas el archivo de la causa por prescripción, como consecuencia del largo tiempo transcurrido desde que se consumara el supuesto homicidio.

Las minuciosas excavaciones que culminaron con la aparición de la osamenta se han desarrollado a lo largo de esta última semana en el inmueble familiar. El avance clave de las operaciones policiales fue posible únicamente gracias a una sorpresiva e inesperada confesión familiar. Según ha trascendido, fue una hermana del fallecido quien decidió romper el pacto de silencio y relatar los escabrosos pormenores del crimen, admitiendo abiertamente que ella misma había colaborado con sus padres en las labores para ocultar y sepultar el cadáver.

El motivo principal que ha impulsado a esta mujer a revelar la verdad tantos años después no es otro que la certeza jurídica sobre la prescripción del delito. Al tener conocimiento de que ya no existen responsabilidades penales exigibles ni para ella ni para el resto de implicados, optó por acudir a las autoridades para desvelar lo sucedido en agosto de 1993, fecha en la que la víctima mortal apenas contaba con 27 años de edad. Llama poderosamente la atención de los investigadores que la denuncia oficial por su extraña desaparición no se llegara a formalizar en ninguna comisaría hasta el año 2000.

Según han publicado medios de prensa regional como Las Provincias y Levante-EMV, el actual escenario dentro del seno familiar es sumamente complejo tras estas revelaciones. El padre, señalado como uno de los presuntos coautores materiales del crimen, falleció hace tiempo. Por su parte, la madre de la víctima ha negado de forma categórica y ante los medios su implicación en el asesinato y en el posterior descuartizamiento de su propio hijo, rechazando de plano la incriminatoria versión que ha ofrecido su otra hija ante los policías encargados del caso.