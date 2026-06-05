Hallan muerta a la influencer Jerry Gogosian en un hotel de lujo de Brasil

La influencer y crítica de arte Hilde Lynn Helphenstein, conocida en redes sociales bajo el seudónimo de Jerry Gogosian, ha muerto a los 40 años en un lujoso hotel de Sao Paulo, en Brasil. La policía brasileña mantiene abierta una investigación sobre el caso, que ha sido catalogado como una "muerte sospechosa".

Según informó el medio brasileño G1, el cuerpo de la estadounidense fue hallado el pasado domingo en una habitación del hotel Rosewood Sao Paulo después de que un cirujano plástico alertara a la recepción al no conseguir contactar con ella por teléfono. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar encontraron a Helphenstein inconsciente y tendida sobre la cama, aunque ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El médico explicó a las autoridades que la influencer llevaba cerca de tres semanas alojada en el establecimiento y que había viajado a Brasil para someterse a un procedimiento estético del que no han trascendido más detalles.

Las primeras pesquisas apuntan a varias circunstancias que han llevado a las autoridades a ampliar las líneas de investigación. De acuerdo con el informe policial, en la habitación fueron encontrados varios comprimidos dispersos sobre la cama, además de una botella vacía de vodka y un vaso tirados en el suelo.

Investigación en marcha

La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo abrió diligencias en la comisaría del distrito de Jardins y solicitó análisis complementarios al Instituto de Criminalística y al Instituto de Medicina Forense para esclarecer la causa exacta de la muerte.

El hotel también trasladó a la policía un incidente ocurrido la noche anterior al fallecimiento. Según la versión recogida por las autoridades, Helphenstein se encontraba aparentemente ebria junto a un grupo de amigas y protagonizó un comportamiento descrito como "errático" en el restaurante del complejo, incluyendo "exhibiciones íntimas en público" que habrían provocado quejas entre otros clientes.

A ello se suma, siempre según el informe policial citado por G1, que la influencer consumía drogas y que en los días previos acudió a un centro sanitario de la zona por una posible sobredosis.

El Rosewood Sao Paulo, considerado uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad y cuyas habitaciones pueden alcanzar los 22.000 reales por noche, emitió un comunicado confirmando el fallecimiento. El establecimiento aseguró que estaba "cooperando plenamente con las autoridades pertinentes" y evitó ofrecer más detalles "por respeto a la privacidad de la huésped y su familia".

La figura de Jerry Gogosian

Helphenstein había conseguido una notable popularidad en redes sociales gracias a su perfil Jerry Gogosian, donde acumulaba cerca de 150.000 seguidores en Instagram. Su alias artístico combinaba referencias al crítico Jerry Saltz con el apellido del galerista Larry Gagosian.

Conocida por su tono mordaz y sus críticas al mercado del arte contemporáneo, la influencer se ganó el apodo de "la Gossip Girl del arte" por sus comentarios sobre coleccionistas, galerías y artistas de la escena neoyorquina y de Los Ángeles.

La influencer había reconocido recientemente el desgaste emocional que le provocaba la exposición constante en internet. De hecho, en 2025 reveló que había permanecido 51 días alejada de las redes sociales, una ausencia que incluso llegó a provocar rumores falsos sobre su muerte.