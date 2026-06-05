Hallan muertos a un hombre y una mujer con heridas de bala en Málaga

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación después de que este viernes hayan sido hallados sin vida un hombre de 56 años y una mujer de 51 en Málaga capital. Ambos presentaban heridas por arma de fuego, según han confirmado fuentes policiales.

Tal y como ha informado Europa Press, los cadáveres han sido localizados a primera hora de la mañana en el distrito de Palma-Palmilla, en la zona norte de la ciudad. El hallazgo se ha producido minutos antes de las 08:00 horas, después de que los servicios de emergencias hayan recibido varias llamadas alertando de la presencia de dos personas heridas por arma de fuego que no presentaban signos de vitalidad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de ambas personas.

La investigación continúa abierta y ha quedado en manos del grupo de homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, que trabaja para esclarecer las circunstancias en las que se han producido las muertes.