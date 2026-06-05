Homenaje frustrado: el nuevo Airbus A350 de Iberia choca en el aeropuerto de Guayaquil con un coche de bomberos

Un avión de Iberia sufrió este jueves un incidente en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, en Ecuador, después de que la punta de una de sus alas impactara contra el brazo extensible de un vehículo del Cuerpo de Bomberos. El suceso no provocó heridos, aunque obligó a suspender el vuelo previsto entre la ciudad ecuatoriana y Madrid.

La aeronave acababa de completar la ruta procedente de la capital española y participaba en un acto protocolario organizado para dar la bienvenida al nuevo modelo Airbus A350 que opera esta conexión. Durante una maniobra en pista, una de las alas rozó la estructura de una motobomba utilizada para el tradicional arco de agua. Según informaron fuentes de Tagsa, empresa gestora del aeropuerto, el incidente se produjo a las 11:56 horas locales (16:56 GMT) mientras el avión se desplazaba por la pista.

El nuevo Airbus A350 de Iberia choca en el aeropuerto de Guayaquil con un coche de bomberos pic.twitter.com/sNw4v9NOaw — Libertad Digital (@libertaddigital) June 5, 2026

De acto de bienvenida a la suspensión

El vehículo implicado formaba parte del dispositivo preparado por el Cuerpo de Bomberos para realizar el homenaje habitual a nuevas aeronaves o rutas aéreas. Estas ceremonias consisten en crear un arco de agua bajo el que pasa el avión tras aterrizar.

Durante la maniobra, la punta de una de las alas impactó contra el brazo extensible de la motobomba. El contacto obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones en el aeropuerto. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que ninguno de los pasajeros ni de los miembros de la tripulación resultó herido.

El nuevo Airbus A350

Tras el incidente, los ocupantes del avión fueron desembarcados con normalidad y sin que se registraran problemas adicionales. El vuelo tenía previsto regresar a Madrid durante la misma jornada, pero finalmente fue cancelado mientras se analizaba el estado de la aeronave.

Iberia, además, ha comunicado a los pasajeros afectados las diferentes alternativas de viaje disponibles para completar sus desplazamientos en los próximos días. La compañía ha ofrecido asistencia en el alojamiento y la manutención de los viajeros afectados por la suspensión del servicio.

Los técnicos trabajan ahora para determinar el alcance de los daños ocasionados por el impacto. Asimismo, la aeronave permanece inmovilizada mientras se desarrollan las inspecciones correspondientes. Los especialistas deberán verificar si el contacto con el vehículo provocó desperfectos estructurales o si será necesario sustituir alguna pieza antes de que el aparato pueda volver a operar.

El incidente se produjo precisamente durante la recepción oficial del Airbus A350, uno de los modelos de largo radio más modernos incorporados por la compañía para sus conexiones internacionales.