La Guardia Civil frustra la fuga de un preso por los tejados de la cárcel de Algeciras

La Guardia Civil y funcionarios del centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) han evitado la fuga de un preso de 22 años que, aprovechando su salida al patio, escaló por las ventanas y se subió al tejado.

En una nota de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras explica que el intento de fuga se produjo en la tarde de este jueves.

Se detectó cuando unos funcionarios de la prisión vieron en el tejado de un módulo lo que parecía ser la figura de una persona. Por ello se ordenó un conteo extraordinario de los presos de todo el centro y se comprobó que faltaba un interno en enfermería.

Este, que se encontraba en régimen de prisión preventiva por presuntos delitos de resistencia grave y atentado contra agentes de la autoridad, había aprovechado su salida al patio para escalar por las ventanas para acceder al tejado.

Se activó entonces el protocolo penitenciario de seguridad, por lo que se paralizaron todas las actividades del centro penitenciario y todos los internos regresaron a sus módulos.

Se coordinó una actuación conjunta entre Guardia Civil y la dirección del centro penitenciario, tras lo que cinco patrullas de la Comandancia de Algeciras se desplegaron por el perímetro exterior del recinto penitenciario.

Además una dotación del equipo PEGASO de la Guardia Civil monitorizó los tejados mediante el uso de drones de vigilancia.

El recluso, que consiguió evadir varios sectores de seguridad antes de su detención, fue localizado tras casi dos horas de búsqueda, cuando su presencia hizo saltar una alarma en uno de los vallados exteriores controlados por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias por un supuesto delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa. "La rápida respuesta policial en el establecimiento del dispositivo y la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil a la hora de ejecutar los protocolos de seguridad, fueron determinantes para evitar la fuga y son el resultado de la colaboración mutua que entre ambas instituciones se mantiene desde hace años en aras de la seguridad pública", subraya el instituto armado en una nota de prensa.