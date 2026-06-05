La Guardia Civil pilla en Santander a la ladrona de un reloj de 9.000 euros en Alicante

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigada a una vecina de Piélagos, de 64 años, como presunta autora del robo de un reloj de alta gama a un turista en Alicante. La mujer fue interceptada en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

El 28 de abril, la Guardia Civil supo que se había robado un reloj, valorado en más de 9.000 euros, en el aeropuerto de Alicante-Elche a un turista del Reino Unido que regresaba a su país después de unas vacaciones.

Las primeras indagaciones en origen permitieron averiguar que la supuesta autora del hurto podía viajar con destino al aeropuerto de Santander, donde efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil la localizaron.

Los agentes inspeccionaron las pertenencias de la pasajera y encontraron, en un bolsillo de su equipaje, un reloj que podía coincidir con el sustraído y del que no pudo acreditar su legítima procedencia, por lo que quedó intervenido en las dependencias de la Guardia Civil en el aeropuerto para continuar con la investigación.

Los agentes corroboraron que el reloj intervenido era el robado, por lo que instruyeron diligencias en calidad de investigada a la mencionada mujer como presunta autora de los hechos.

Una vez que la Guardia Civil notificó a la víctima que había recuperado del reloj, el hombre voló ayer al Seve Ballesteros, donde los guardias le devolvieron el reloj.