Nueve detenidos más por la brutal reyerta con machetes en la playa de Las Moreras de Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a nueve personas más en el marco de la investigación por la grave reyerta con armas blancas registrada el pasado 17 de mayo en la playa de Las Moreras, durante la celebración de un festival de música tecno. Con estas actuaciones, la operación continúa abierta y ya se ha extendido durante varias semanas para identificar a todos los implicados.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 17 de mayo, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso sobre una pelea en la que varios individuos estaban utilizando armas blancas. El dispositivo policial de prevención desplegado en la zona se encontraba a unos 50 metros del lugar, lo que permitió una intervención inmediata.

En esa primera actuación, los agentes detuvieron a dos personas. Uno de los varones fue localizado cuando trataba de huir y, en presencia policial, arrojó al río un machete de grandes dimensiones. Posteriormente fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones.

El segundo detenido inicial fue arrestado como presunto autor de un delito de riña tumultuaria, en el marco de una intervención que se vio dificultada por la resistencia de varios individuos.

Víctimas con heridas por arma blanca

En el lugar de los hechos, los agentes localizaron al menos tres víctimas. Un varón presentaba heridas en la espalda, otro una herida incisa en la mano derecha con afectación de tendones, y un tercero una herida en el cuello con abundante sangrado. Todos ellos fueron atendidos y trasladados a centros hospitalarios.

Tras la intervención inicial, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación al detectarse la posible vinculación de los implicados con grupos juveniles violentos. Desde entonces, los agentes han desarrollado distintas diligencias, incluyendo toma de declaraciones, análisis de imágenes y verificación de identidades.

La investigación se ha mantenido activa durante las semanas posteriores con el objetivo de determinar la participación de cada uno de los implicados en la reyerta.

Nueve nuevas detenciones en la operación

Como resultado de estas actuaciones, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas más. Ocho de ellas, seis mayores de edad y dos menores, han sido arrestadas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria.

La novena persona detenida es un menor de edad al que se le atribuyen los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria. Según la investigación, este menor es considerado el presunto instigador de la agresión y portaba un machete de grandes dimensiones en el momento de los hechos.

Situación judicial del menor y del resto de detenidos

Los ocho detenidos restantes fueron puestos en libertad tras prestar declaración y han quedado a disposición judicial cuando sean requeridos. En el caso del menor al que se atribuyen los delitos más graves, fue detenido el 4 de junio y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. La Fiscalía ha decretado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas actuaciones para el esclarecimiento completo de los hechos y la determinación de responsabilidades.