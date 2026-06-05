Prisión para un hombre por intentar ahogar a una joven y a un niño en una playa de Benidorm

Un grave suceso ha alterado la habitual tranquilidad de los bañistas en la localidad alicantina de Benidorm. Las autoridades han confirmado la detención de un individuo tras protagonizar un doble y violento episodio en la conocida playa de Poniente, donde intentó acabar con la vida de dos personas de forma consecutiva. El agresor se encuentra ya a disposición judicial tras la rápida intervención de los servicios de emergencia y de los propios ciudadanos que presenciaron los hechos.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el incidente comenzó cuando el sujeto se encontraba en el agua. De forma sorpresiva, atacó a una joven con la clara intención de sumergir su cabeza bajo el mar para ahogarla. Afortunadamente, la pareja de la víctima se percató al instante e intervino de inmediato. Tras un fuerte forcejeo con el atacante, este último desistió de su objetivo inicial y decidió dirigirse rápidamente hacia la orilla, dejando a la mujer a salvo, aunque en evidente estado de conmoción.

Enterrar la cabeza de un niño

Lejos de deponer su actitud violenta, el individuo continuó con su escalada de agresiones una vez alcanzó la arena. En ese momento, centró su atención en un menor que se encontraba en la zona. Según el relato de los testigos, el hombre intentó enterrar la cabeza del niño en la arena, con el presunto propósito de asfixiarlo.

Ante la inminente gravedad de la situación, varios bañistas acudieron al rescate. Fue fundamental la rápida actuación del jefe de socorristas de la playa, quien no dudó en abalanzarse sobre el agresor, logrando reducirlo y mantenerlo inmovilizado hasta la llegada de las Fuerzas de Seguridad. Instantes después, agentes de la Policía Local de Playas se personaron en el lugar del suceso y procedieron a su arresto formal. Posteriormente, el detenido fue entregado a la Policía Nacional, institución que se ha hecho cargo de las diligencias oportunas.