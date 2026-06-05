Un hombre de 47 años resulta herido de bala en una multitudinaria reyerta en Puertollano

Un varón de 47 años ha resultado gravemente herido por arma de fuego este viernes en el transcurso de un violento enfrentamiento. Los hechos han tenido lugar durante una pelea tumultuaria en la que han intervenido numerosas personas, concretamente en el cruce de las calles Sancho Panza y Dulcinea, situado en la conocida barriada de Cañamares del municipio ciudadrealeño de Puertollano.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el suceso ha generado una gran alarma entre los residentes de la zona debido a la virulencia del choque.

La víctima no esperó a la llegada de los servicios de emergencia para recibir la primera asistencia médica. En medio de la enorme confusión generada por el tumulto, el herido ha sido trasladado de urgencia al centro hospitalario de la localidad por sus propios familiares. Una vez en el complejo sanitario, los facultativos han procedido a intervenir quirúrgicamente al paciente en el quirófano para tratar de estabilizar las lesiones sufridas por el impacto balístico, tal y como han precisado las mismas fuentes oficiales vinculadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La investigación policial

Ante la gravedad de este episodio de violencia callejera, la Policía Nacional ha establecido de manera inmediata un amplio operativo de seguridad ciudadana que abarca todas las calles aledañas a la zona afectada. Paralelamente, los agentes encargados del caso han abierto una investigación policial con el objetivo fundamental de lograr el esclarecimiento de los hechos, así como la rápida identificación, localización y detención de todos los implicados en este altercado.

Según han informado fuentes pertenecientes al servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el primer aviso telefónico alertando de la riña multitudinaria en la vía pública se ha producido exactamente a las 14:53 horas. Al lugar se ha trasladado rápidamente una UVI móvil, cuyos efectivos sanitarios tan solo han podido constatar a su llegada que en el escenario de la trifulca permanecían congregadas "muchas personas".

Diversos vecinos de la barriada de Cañamares han relatado a las autoridades que, en el transcurso de los violentos hechos, se han podido escuchar nítidamente varias detonaciones de armas de fuego. Asimismo, se han desplazado al lugar del suceso efectivos de la Policía Local para colaborar activamente en el control del perímetro. Por su parte, la dirección de la Policía Nacional ha tenido que destinar recursos adicionales y unidades específicas al propio hospital con el fin de proteger el recinto sanitario y prevenir posibles represalias o nuevos enfrentamientos entre las familias y allegados de los involucrados en la reyerta.