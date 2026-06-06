La causa que investiga la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa avanzando y en las últimos días han surgido nuevos elementos que podrían influir en la estrategia de defensa de su hijo Jonathan Andic, investigado por su presunta participación en el fallecimiento de su padre durante una excursión por la montaña de Montserrat en diciembre de 2024.

Mientras la juez instructora sigue practicando diligencias para esclarecer lo ocurrido aquel día, la defensa encabezada por el abogado Cristóbal Martell ha comenzado a aportar documentación con la que pretende cuestionar algunos de los principales indicios recogidos en el sumario.

Entre las últimas novedades destaca la aportación de imágenes de padre e hijo caminando juntos por la montaña durante unas vacaciones anteriores. Un material con el que la defensa busca desmontar uno de los argumentos de la magistrada, que había destacado la ausencia de referencias en los mensajes y conversaciones entre ambos sobre este tipo de excursiones.

Al mismo tiempo, la instructora ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con una terapeuta familiar que trataba tanto a Isak Andic como a su hijo. La magistrada quiere averiguar si terceras personas pudieron tener algún tipo de participación directa o indirecta en los hechos y trata de determinar quién propuso la excursión a Montserrat que terminó con la muerte del empresario.

La terapeuta, en el punto de mira de la investigación

En el programa de esRadio En casa de Hererro, el periodista de investigación Alfonso Egea ha explicado que la magistrada está tratando de profundizar en el origen de aquella excursión y en el contexto previo al fallecimiento.

"La jueza sustituta que reapertura el caso está buscando nuevas diligencias. Hay unas anotaciones, unos manuscritos de Jonathan Andic, el hijo, bastante tenebrosos. Hablan de la muerte, hablan del destino, hablan de arreglar y buscar una solución final", ha añadido el periodista.

Según ha detallago Egea, el objetivo es conocer quién impulsó la idea de realizar aquella ruta por Montserrat. "Lo que quiere saber la jueza, a ver cómo lo hace, respetando el derecho profesional terapeuta a paciente, es quién inculcó a quién la idea de ir a esa montaña", ha señalado.

No obstante, Egea ha considerado que esta línea de investigación presenta dificultades jurídicas evidentes. "La terapeuta puede aportar datos de cómo se encontraba Andic. Me parece complicado por el hecho de que hay un secreto profesional entre un terapeuta y un paciente", ha destacado Egea.

Las fotografías

Otra de las novedades de las últimos días ha sido la difusión de una fotografía en la que Isak y Jonathan Andic aparecen caminando juntos por un sendero de montaña durante unas vacaciones anteriores en Grecia.

Según ha explicado Egea, la imagen pretende cuestionar la tesis de la juez sobre la supuesta excepcionalidad de la excursión de Montserrat: "La jueza dice que en diez años no hay ni una sola referencia en las conversaciones padre e hijo para ir a caminar. Y lo que ha hecho la defensa de Andic es filtrar una imagen en Ítaca, en Grecia, creo recordar que hace tres o cuatro años, en unas vacaciones de verano que se van a hacer con el velero del padre y en el que aparecen padre e hijo paseando por un camino de montaña".

Para el periodista, la intención es demostrar que una actividad habitual no siempre deja rastro documental. "¿Qué es lo que vienen a explicar? Que un hecho que todos los días se produce no tiene por qué tener un respaldo en un teléfono móvil", ha incidido el periodista.

A su juicio, la estrategia de la defensa pasa por combatir cada uno de los indicios incorporados al procedimiento. "Lo que se está haciendo es intentar aportar con contrapruebas todos los indicios que la jueza está poniendo sobre la mesa", ha recalcado.

El vídeo de una caída anterior de Isak Andic

La defensa también ha aportado un vídeo anterior en el que puede verse a Isak Andic sufriendo una caída en un acto público. El objetivo sería reforzar la idea de que el empresario tenía cierta tendencia a tropezar o perder el equilibrio.

Sin embargo, Alfonso Egea no cree que sea necesariamente una prueba favorable para el investigado. "A mí esa prueba no me hizo mucha gracia, lo digo desde el punto de vista profesional", ha asegurado.

"Si tú aportas un estudio diciendo el señor Andic tenía tendencia a caerse. Se caía de vez en cuando, como se ve en este vídeo, y además cuando se caía no colocaba las manos. Como prueba parece impecable, ¿verdad? Mi primera pregunta como fiscal al acusado sería ¿cómo se le ocurre a usted llevarse a su padre, que sabe que se cae cada lunes y cada martes, a dar un paseo por Montserrat?", ha señalado el periodista.

Una estrategia para un futuro jurado

A pesar de las dudas que algunas de estas pruebas le generan, Egea considera comprensible que la defensa trate de responder públicamente a los indicios recogidos en la investigación: "Yo creo que hacen lo que tienen que hacer".

El periodista ha recordado que, en realidad, corresponde a la acusación acreditar la culpabilidad del investigado. Sin embargo, entiende que existen otros factores en juego, como la imagen pública de la familia y de la compañía fundada por Isak Andic. "Hay muchas cosas en juego, que hay una imagen pública de una empresa y de una persona que mantener", ha señalado.

Por ello, considera lógico que la defensa trate de sembrar dudas sobre cada indicio: "No me parece del todo desacertado que si tienen herramientas para poner en duda un indicio probatorio, la usen".

Egea cree además que la estrategia tiene una mirada puesta en una eventual vista oral con jurado popular: "Si esto llega a juicio, es un jurado popular". Y ha concluido señalando que la batalla judicial apenas acaba de comenzar.