Dos jóvenes mueren y tres resultan heridos en un grave accidente en Soria

Dos jóvenes de unos 20 años han fallecido y otras tres personas han resultado heridas en el vuelco de un turismo registrado en el kilómetro 14 de la carretera SO-P-2003, en la entrada de Pinilla del Campo (Soria), según ha informado el servicio de emergencias de Castilla y León.

Los hechos se produjeron en torno a la 1.00 horas, momento en el que el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso del siniestro y activó el dispositivo correspondiente. En el turismo viajaban cinco personas, dos de las cuales quedaron atrapadas tras el vuelco del vehículo.

El accidente tuvo lugar en el término municipal de Pinilla del Campo, en una vía provincial donde, por causas que no han sido detalladas, el turismo se salió de la calzada y terminó volcado.

Intervención de Bomberos y servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ólvega, la Guardia Civil de Tráfico de Soria y el centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desde este último se movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega.

Los equipos de rescate trabajaron en la excarcelación de las personas atrapadas en el interior del vehículo, mientras los servicios sanitarios procedían a la atención inicial de los ocupantes.

Fallecidos y traslado de los heridos

En el lugar del siniestro, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos jóvenes de unos 20 años. Además, atendió a un tercer varón de la misma edad, que fue evacuado en UVI móvil al hospital de Soria.

Los otros dos ocupantes, ambos menores de edad, fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al mismo centro hospitalario. Todos los heridos permanecieron bajo supervisión sanitaria durante el traslado.

La Guardia Civil de Tráfico ha asumido la investigación para determinar las circunstancias exactas del vuelco del turismo en este tramo de la carretera provincial.