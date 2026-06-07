La Audiencia Provincial de Madrid celebra estos díias el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, por el trato que recibió Isabel Suárez, la conocida como tía Isabel, durante los tres meses que convivió con ellos en su vivienda de Rivas-Vaciamadrid antes de fallecer en junio de 2021.

El caso conmocionó a la opinión pública cuando ambos fueron detenidos bajo la sospecha de haber provocado la muerte de la anciana mediante un supuesto envenenamiento con metales pesados. Sin embargo, esa hipótesis inicial fue perdiendo fuerza a medida que avanzó la instrucción y terminó siendo descartada por los informes forenses posteriores.

Pese a ello, la investigación continuó. La Fiscalía y las acusaciones sostienen que, aunque no pueda acreditarse un asesinato, sí existen indicios de que la anciana fue sometida a una situación de abandono, aislamiento y trato degradante mientras permaneció bajo la custodia de su sobrina y del actor.

Durante años, Luis Lorenzo y Arancha Palomino han defendido públicamente su inocencia. Ambos han negado haber trasladado a Isabel contra su voluntad, haberla aislado de su familia, haber descuidado sus necesidades médicas o haberse apropiado de su patrimonio. También han rechazado cualquier responsabilidad en su fallecimiento.

Sin embargo, las sesiones celebradas esta semana han dejado testimonios especialmente duros. Más de medio centenar de testigos han pasado ya por la sala para relatar cómo era la situación de la anciana durante su estancia en Madrid.

El deterioro de la tía Isabel

Según las acusaciones, Isabel llegó desde Asturias siendo una persona autónoma, capaz de vivir sola y atender su huerta. Apenas tres meses después falleció en un estado físico muy deteriorado.

Familiares, vecinos y cuidadoras han descrito una reality muy distinta a la que mantienen los acusados. Dos empleadas contratadas para atender a la anciana aseguraron que sufría una importante desnutrición, que apenas disponía de ropa y que dormía en una cama infantil situada casi a ras de suelo.

Una de ellas relató además que la nevera apenas tenía alimentos destinados a la mujer y que ni siquiera se le permitía utilizar el baño principal de la vivienda, viéndose obligada a acudir al aseo comunitario del garaje.

Los vecinos corroboraron haber visto a Isabel deambular por las zonas comunes desorientada, vestida con bata y zapatillas.

Las cuidadoras también declararon que la anciana permanecía prácticamente incomunicada. Según su versión, no disponía de teléfono propio y tenía dificultades para contactar con otros familiares.

El dinero y los cambios testamentarios

Otra de las cuestiones que se analizan en el juicio son los movimientos económicos realizados durante aquellos meses.

Dos notarios han declarado ya sobre las gestiones realizadas por Arancha Palomino para obtener poderes sobre las cuentas de su tía. Según la investigación, durante la estancia de Isabel en Madrid se gastaron alrededor de 17.400 euros procedentes de sus ahorros.

Las acusaciones sostienen además que se realizaron gestiones para modificar la herencia en favor de Arancha Palomino.

Por estos hechos, Luis Lorenzo y su pareja se enfrentan a acusaciones por delitos contra la integridad moral, maltrato familiar, estafa y falsificación documental. La Fiscalía solicita seis años de prisión para cada uno, mientras que la acusación particular eleva su petición hasta los diez años para el actor y once para su esposa.

Durante el programa En Casa de Herrero, el periodista de investigación Alfonso Egea ha sido especialmente contundente al valorar la situación procesal de los acusados.

Aunque ha reconocido que siempre tuvo dudas sobre la tesis inicial del asesinato, ha asegurado que los hechos acreditados durante la instrucción son extremadamente graves. "Desconozco cuál va a ser el horizonte penal que al final van a acabar llegando estas dos personas, pero que son dos miserables, de eso no tengo la menor duda, y esta afirmación la baso en el estudio del atestado y de la investigación de este caso".

No obstante, ha insistido en que el deterioro sufrido por Isabel durante aquellos meses está ampliamente documentado. "A través de testigos, de pruebas, de doctores, de médicos, de medicamentos, todo eso está objetivamente probado. La tía Isabel estaba muy mal cuidada. Estaba infracuidada. Y durante el tiempo que estuvo en la custodia de estos dos señores, estos señores obtuvieron un beneficio económico de las cuentas de la señora Isabel. No hay más que hablar", ha zanjado el periodista.

El episodio del restaurante

Uno de los episodios más llamativos que han reaparecido durante el juicio es el ocurrido en un restaurante VIPS, donde la anciana permaneció sola durante horas mientras la familia acudía al Parque Warner.

Para Egea, este episodio resulta especialmente revelador sobre la actitud de los acusados: "Cuando se produce el episodio del restaurante VIPS, Arancha deja a su tía en un restaurante durante ocho horas. Ocho horas en las que ella está en el Parque Warner con los niños".

El periodista ha recordado además que fueron las propias trabajadoras del establecimiento quienes alertaron de la situación al comprobar que una mujer de avanzada edad permanecía sola sin que nadie pareciera responsabilizarse de ella.

"No tenía ninguna intención de instalarse en Madrid"

Otro de los aspectos sobre los que ha incidido Alfonso Egea fue el cambio radical que experimentó la vida de Isabel tras abandonar Asturias. "La tía Isabel vivía como Dios en su casita de Asturias y con su huertecito", ha señalado.

Según ha explicado, la investigación refleja que la anciana mantenía una vida independiente y estable antes de trasladarse a Madrid. "Yo no sé si la sustrajeron, si la engañaron, no sé qué hicieron. Pero que la tía Isabel no tenía ninguna intención de instalarse en Madrid y que fue llegar a Madrid e ir cuesta abajo y convertirse en un cadáver, eso no hay quien lo pueda negar", ha aseverado el periodista.

Preguntado por si las condiciones en las que vivió Isabel pudieron acelerar su fallecimiento, Egea ha diferenciado entre una posible responsabilidad por malos cuidados y la existencia de una intención homicida. "La tía Isabel estaba mucho más lejos de la muerte en Asturias que viviendo con Arancha y con Luis Lorenzo", ha señalado Egea, que además ha añadido que "ellos eran totalmente conscientes de que a la tía Isabel le estaban dando una mierda de vida que iba a acortar su esperanza de vida".

Sin embargo, el periodista ha mostrado cautela sobre la posibilidad de acreditar una voluntad directa de acabar con su vida. "Que ellos tuvieran claro que con ese cuidado provocaban la muerte de la tía Isabel, a mí eso me cuesta un poco más encajarlo", ha concluido.

Las declaraciones de Luis Lorenzo y Arancha Palomino, previstas para el final del juicio, serán determinantes para conocer su versión sobre unos hechos que, cinco años después de la muerte de Isabel, siguen generando una enorme conmoción.