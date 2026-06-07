Un hombre rocía con líquido corrosivo a cuatro personas en plena calle en Ciudad Real

Un total de cinco personas han resultado heridas este sábado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras un ataque con líquido corrosivo en plena vía pública. El suceso ha obligado a desplegar varios recursos sanitarios de emergencia y ha terminado con todos los implicados hospitalizados.

El incidente se ha producido a las 12:35 horas en la Plaza de España, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Un hombre de 45 años habría rociado con una sustancia corrosiva a otras cuatro personas que se encontraban en la zona, provocándoles quemaduras en brazos, espalda y cara. El propio agresor también ha resultado herido por salpicaduras.

Los equipos sanitarios han atendido a los afectados en el lugar antes de proceder a su evacuación. En un primer momento, las cinco personas han sido trasladadas al Hospital La Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, para una primera valoración médica.

Los heridos

Posteriormente, dos de los heridos han sido derivados a otros centros hospitalarios. Una mujer de 52 años ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Getafe. También ha sido derivada a este mismo hospital otra persona de la que no ha trascendido la edad, tras pasar inicialmente por el centro alcazareño.

Los otros dos heridos, dos hombres de 60 y 65 años, han sido evacuados en ambulancia de urgencias. El presunto agresor ha sido trasladado en una UVI móvil debido a las lesiones sufridas por el contacto con la sustancia.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias exactas del suceso ni la relación entre las personas implicadas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en la céntrica plaza del municipio.