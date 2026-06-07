Una fuga de gas en un piso turístico ilegal en Palma deja 13 heridos, cuatro de ellos graves

Un total de 13 personas han resultado heridas, cuatro de ellas de carácter grave, tras una fuga de gas registrada este domingo de madrugada en una vivienda de Palma presuntamente destinada al alquiler turístico ilegal. El suceso ha movilizado a servicios de emergencia, Policía Nacional y Bomberos de Palma, que investigan lo ocurrido.

El incidente se ha registrado pasadas las 06.00 horas en un piso situado en la calle Pisa, en el barrio de La Vileta, según la información facilitada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU 061).

A la llegada de los primeros efectivos, los equipos sanitarios se han encontrado con varias personas en estado de inconsciencia dentro del inmueble, lo que ha activado de inmediato un dispositivo de emergencia con ambulancias de soporte vital avanzado y básico, además de unidades policiales y bomberos.

La vivienda contaba con detectores de monóxido de carbono, que comenzaron a emitir alertas al detectar niveles elevados de este gas, lo que reforzó la sospecha de una posible acumulación peligrosa en el interior.

Cuatro heridos graves y nueve leves

El balance sanitario confirma que cuatro personas han sido hospitalizadas en estado grave en el Hospital Universitario de Son Espases. Se trata de una mujer de 34 años y tres hombres de 33, 33 y 23 años.

El resto de afectados, nueve personas con heridas de carácter leve, fueron atendidas en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios sin necesidad de traslado hospitalario.

Los equipos de emergencia han señalado que el acceso al interior del inmueble requirió el uso de equipos de respiración autónoma debido a la posible presencia de gases tóxicos en concentración elevada.

Mala combustión y acumulación de monóxido

Las primeras investigaciones apuntan a una mala combustión en la caldera de gas como origen del problema, lo que habría generado una concentración elevada de monóxido de carbono.

Según estas hipótesis iniciales, la estructura del inmueble podría haber contribuido a la acumulación del gas. En concreto, la terraza habría sido acristalada, lo que habría dificultado la ventilación natural y favorecido la concentración del gas en el interior de la vivienda.

Este extremo está siendo analizado por los investigadores, que no descartan ninguna línea en este momento.

Desalojo del edificio e investigación abierta

Como medida preventiva, los Bomberos de Palma procedieron al desalojo completo del edificio, aunque los vecinos pudieron regresar a sus viviendas horas después al confirmarse que los niveles de gas en el resto del inmueble eran seguros.

La vivienda afectada ha sido precintada y sus contadores han quedado fuera de servicio mientras continúan las diligencias técnicas.

La Policía Nacional y Bomberos mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y confirmar si el inmueble estaba siendo utilizado como alojamiento turístico sin licencia, tal y como apuntan manifestaciones vecinales recogidas en el marco de la investigación.