Asesinado a puñaladas en Londres el músico Talay Riley, ganador de un Grammy y compositor de artistas como Dua Lipa

El letrista Mark Orabiyi, conocido artísticamente como Talay Riley, de 35 años, ha muerto tras ser apuñalado el pasado viernes en el este de Londres, según un comunicado de la Policía difundido y recogido por medios británicos. El artista, ganador de un premio Grammy según la información disponible, fue localizado en el jardín de una vivienda en Pankhurst Avenue, en el área de Silvertown.

La Policía recibió un aviso por una agresión en la zona y, al llegar, encontró a Riley aún con vida. Los servicios de emergencia intentaron atenderle en el lugar, pero falleció antes de poder ser trasladado al hospital. Junto a él, un joven de 20 años también resultó herido y permanece ingresado.

Investigación policial

Las autoridades británicas han confirmado que, en un primer momento, fueron detenidas tres personas en relación con los hechos: dos hombres de 27 y 24 años y una mujer de 25. Posteriormente, todos ellos fueron puestos en libertad sin cargos, aunque uno de los implicados fue apercibido para mantenerse localizable mientras continúa la investigación.

La Policía Metropolitana de Londres mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión, que tuvo lugar en una zona residencial del este de la capital británica. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el posible motivo del ataque ni sobre la relación entre las personas implicadas.

Trayectoria en la industria musical internacional

Talay Riley desarrolló una carrera vinculada a la composición y escritura de letras para artistas internacionales. Entre los nombres citados en su trayectoria figuran Dua Lipa, Britney Spears, Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya, según la información difundida.

Además de su trabajo como letrista, también realizó giras por el Reino Unido y Estados Unidos acompañando a artistas como Skepta, Usher o Trey Songz. Su actividad profesional se centró en la creación musical dentro de la industria del pop, el R&B y el hip hop.

Reacciones tras la muerte del artista

Tras conocerse el fallecimiento, varios artistas han expresado mensajes de homenaje y condolencia a través de redes sociales, especialmente en Instagram. Entre ellos, su hermano Scribz Riley, también vinculado a la industria musical como letrista, señaló que el trabajo de Talay "inspiró a tanta gente" y calificó la noticia de su muerte como "increíble", según sus declaraciones públicas.

El caso ha generado reacciones en el entorno artístico cercano al músico, mientras la investigación policial sigue en curso para determinar lo ocurrido en la vivienda donde fue hallado.

Riley formó parte de un circuito de compositores que han trabajado con figuras de alcance internacional, colaborando en la creación de temas para artistas de gran proyección comercial. Su nombre aparece asociado a proyectos de distintos géneros musicales dentro de la industria global del entretenimiento.