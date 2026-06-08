La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación sexual de mujeres en viviendas que se utilizaban como casas de citas en Benalmádena y Marbella. La operación, denominada 'Gavage', se ha saldado con 22 detenidos, la liberación de 29 mujeres obligadas a practicar la prostitución, la intervención de 300.000 euros en efectivo, bienes inmuebles y vehículos de alta gama. A los miembros de la trama se les investiga por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, delitos relativos a la prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales y contra el derecho de los trabajadores.

La investigación, desarrollada durante cerca de un año por el Grupo III de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y la Unidad de Investigación Patrimonial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga, comenzó en agosto de 2025 tras recibir información sobre posibles actividades relacionadas con la prostitución coactiva y el tráfico de drogas en varios inmuebles de la Costa del Sol.

Un clan familiar

Las pesquisas permitieron identificar una estructura criminal asentada en Benalmádena y Marbella que, según los investigadores, contaba con una organización jerarquizada y una distribución definida de funciones. La Policía Nacional señala que los principales responsables de la trama serían una mujer de 72 años y varios de sus hijos, quienes presuntamente dirigían la actividad y supervisaban el funcionamiento de los inmuebles destinados a la explotación sexual. Además, la organización obtenía beneficios tanto de la prostitución como de la venta de sustancias estupefacientes. En los inmuebles se ofrecían servicios sexuales y facilitaban también el acceso a drogas para determinados clientes. Los agentes consideran que se trataba de dos de las casas de citas con mayor actividad de la Costa del Sol, orientadas en gran medida a clientes con alto poder adquisitivo.

La gestión diaria de los inmuebles recaía en las denominadas 'mamis', encargadas de controlar el funcionamiento de las viviendas y de supervisar a las mujeres, siempre bajo la dirección de los responsables de la organización. Según la Policía Nacional las víctimas "estaban sometidas a condiciones restrictivas y jornadas prolongadas", con una disponibilidad constante para la prestación de servicios sexuales.

Los investigadores han señalado que los ingresos que generaban las mujeres por los servicios sexuales se regulaba mediante un sistema de control de tickets, que los responsables de la trama pagaban con retraso para evitar que las mujeres abandonaran la casa. Además, la organización contaba con un sistema de videovigilancia tanto en el interior como en el exterior de las viviendas para controlar la actividad y garantizar el cumplimiento de las normas que imponía.

Drogas y dinero en efectivo

Durante la intervención policial, se llevaron a cabo registros en distintas viviendas de Benalmádena y Marbella, donde han sido localizadas las 29 mujeres consideradas víctimas de la trama. Los agentes han intervenido 53 gramos de cocaína, varias dosis de tusi, 17 gramos de marihuana, 75 gramos de hachís, siete botellas de óxido nitroso y productos relacionados con potenciadores sexuales.

También han sido incautados casi 300.000 euros en efectivo, además de vehículos de alta gama valorados en 383.000 euros, joyas y relojes pendientes de tasación. La investigación patrimonial, por su parte, ha permitido bloquear 1,1 millones de euros en cuentas bancarias y actuar sobre bienes inmuebles valorados en 6,56 millones de euros. Los investigadores han acreditado igualmente la realización de operaciones económicas vinculadas a Dubai.

Uno de los aspectos destacados de la investigación es que los inmuebles utilizados para desarrollar la actividad se presentaban como viviendas turísticas.