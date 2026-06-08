Detenidos tres jóvenes por propinar una brutal paliza a un octogenario en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a tres jóvenes, dos de ellos de 19 años y un menor de 17, acusados de una violenta agresión a un hombre de 80 años en plena calle y sin que mediara conflicto previo.

Según ha informado Europa Press, la agresión tuvo lugar sobre las 7:00 horas del pasado 1 de abril en una zona céntrica del municipio sevillano. La víctima se dirigía a un establecimiento hostelero cuando fue interceptada por los tres arrestados, que comenzaron a increparle antes de lanzarse sobre él.

Los atacantes derribaron al anciano y le golpearon repetidamente con patadas y puñetazos hasta dejarle inconsciente. Tras la agresión, huyeron del lugar mientras varios vecinos acudían a auxiliar a la víctima, que tuvo que ser trasladada al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Las cámaras permitieron identificar a los sospechosos

La investigación fue asumida por el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Palacios y Villafranca. Los agentes analizaron testimonios y revisaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de los sospechosos antes del ataque.

Las pesquisas permitieron determinar que los jóvenes procedían de un local de ocio nocturno. En las grabaciones aparecían portando una botella de óxido nitroso, una sustancia utilizada con fines recreativos y asociada a alteraciones de la conducta y la percepción.

Una vez identificados y localizados, los tres reconocieron ante la Guardia Civil haber participado en la agresión. Además, admitieron que actuaron sin que hubiese existido discusión o enfrentamiento previo con el octogenario.

Con las detenciones practicadas, la Guardia Civil considera totalmente esclarecidos los hechos. Los arrestados han quedado a disposición judicial y, en el caso del menor, también de la Fiscalía de Menores.