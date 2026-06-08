Detienen a un hombre por empujar por la espalda a un anciano de 88 años para robarle

La Policía Nacional ha detenido a un presunto delincuente por empujar por la espalda a un hombre de 88 años para robarle la riñonera que llevaba.

Los hechos ocurrieron el domingo en torno a las 17:00, cuando la víctima salía de su casa. El presunto agresor aprovechó la ocasión para empujarlo por la espalda hasta hacerle caer y forcejar con él para robarle la riñonera que llevaba consigo.

Según ha informado la Policía Nacional, al detenido se le atribuye un presunto delito de robo con violencia en grado de tentativa, con agravante de abuso de superioridad y otro de lesiones. La víctima, de 88 años, ha sufrido lesiones de diverso tipo y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Según la investigación, los agentes revisaron las cámaras de la zona y lograron identificar al presunto agresor y detenerlo posteriormente. El detenido, al que le constan 45 detenciones por varios delitos, fue puesto a disposición judicial. El juez, por su parte, decretó su ingreso en prisión provisional.