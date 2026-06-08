Nuevo tiroteo mortal en Barcelona: asesinan a un hombre en la Zona Franca

Un hombre ha muerto en la noche del domingo tras recibir varios disparos en un patio interior de una manzana de la calle Minería, en la Zona Franca de Barcelona.

Fuentes de los Mossos han confirmado a EFE esta muerte violenta y han añadido que se está investigando el caso. Por el momento, se desconocen los motivos que han llevado a este trágico desenlace.

Varias personas que se encontraban en el lugar han intentado reanimar a la víctima, que finalmente ha fallecido por las heridas de bala que ha sufrido.

Los Mossos tratan de localizar ahora al autor de los disparos, que ha huido del lugar de los hechos.

Segundo tiroteo en pocos días

Se da la circunstancia de que el pasado 16 de mayo otro hombre murió en la misma calle, a escasa distancia del lugar donde se ha producido el segundo tiroteo, tras ser alcanzado igualmente por los disparos de una persona que también se dio a la fuga.

Así pues, se trata de la segunda víctima mortal por arma de fuego en ese barrio de la Zona Franca en menos de un mes.

Este crimen no hace sino aumentar la preocupación por el aumento de incidentes con armas de fuego en el área de Barcelona.

"Intolerable"

Poco después del suceso, el presidente del grupo municipal del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha difundido un vídeo en su perfil de X en el que se ve cómo la víctima es atendida en el suelo por varias personas y el comentario: "Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Minería y Mare de Déu del Port".

Un vecino me alerta de nuevos disparos en los patios entre Mineria y Mare de Déu del Port. Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar? pic.twitter.com/gcW8FOmcjs — Dani Sirera (@danielsirera) June 7, 2026

"Si se confirma, sería otro episodio intolerable en una zona marcada por la inseguridad y el abandono. Los vecinos exigen soluciones reales. ¿Qué más tiene que pasar?", se pregunta el edil popular.