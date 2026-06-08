Un perro considerado de raza potencialmente peligrosa ha protagonizado un grave suceso en la localidad alicantina de Elda tras atacar a cuatro personas en la vía pública, llegando a amputar de un mordisco una parte de la oreja a una mujer de 51 años que se encontraba en ese momento paseándolo. Durante el mismo incidente, el animal también atacó a un menor de cuatro años y dos mujeres de 44 y 22 años, quienes resultaron ser la abuela y la madre del niño, según han informado fuentes de la Policía Nacional.

El cuerpo policial ha confirmado que el suceso tuvo lugar durante la tarde del pasado viernes en el citado municipio de Elda, señalando asimismo que la mujer que caminaba junto al can fue la víctima que experimentó las heridas de mayor gravedad en el transcurso de la agresión generalizada.

La víctima que llevaba al perro, de la que se ha concretado que no figura como la dueña legal del animal en los correspondientes registros, requirió ser evacuada con urgencia al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde un equipo médico la intervino quirúrgicamente con el objetivo de reconstruir la zona afectada de su oreja.

Por su parte, los otros tres afectados por la acometida del can, pertenecientes todos a un mismo núcleo familiar, requirieron igualmente hospitalización. El menor, su madre y su abuela fueron trasladados e ingresados en el Hospital General Universitario de Elda, donde recibieron el tratamiento y la atención médica pertinentes para curar las diversas lesiones sufridas durante el altercado.