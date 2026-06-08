Un terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas y activa la alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ha sacudido este lunes el sur de Filipinas, provocando la activación de una alerta de tsunami y la evacuación preventiva de varias zonas costeras del archipiélago, según han informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

El seísmo se ha registrado a 24 kilómetros de la isla de Burias, en la región de Mindanao, y a una profundidad de 55,2 kilómetros, de acuerdo con los datos del USGS. Poco después, el organismo estadounidense ha detectado un segundo temblor de magnitud 6,4 a unos 16 kilómetros de Baligoán, en una zona próxima al epicentro del primer terremoto.

Alerta de tsunami

Tras el fuerte seísmo, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología ha activado una alerta de tsunami para varias áreas costeras del país.

Según el organismo, las olas podrían superar en más de un metro el nivel habitual de la marea, con especial incidencia en bahías cerradas y estrechos, donde el impacto podría ser mayor debido a las características geográficas de estas zonas.

#TsunamiPH ADVISORY: TSUNAMI WARNING Tsunami Information No.1

Date and Time: 08 Jun 2026 - 07:37 AM

Magnitude = 7.0

Depth = 010 kilometers

Location = 05.99°N, 125.17°E - Offshore Saranganihttps://t.co/3huU5QkmS2 pic.twitter.com/Xk0sBYnwmP — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 7, 2026

Desde el Phivolcs se ha avisado a los propietarios de embarcaciones que se encuentren en el puerto, así como a aquellos que estén en el mar: "Los propietarios de embarcaciones que se encuentren en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las provincias mencionadas deben asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa. Las embarcaciones que ya se encuentren en el mar durante este periodo deben permanecer en alta mar, en aguas profundas, hasta nuevo aviso".

Evacuaciones en varias provincias

Como medida preventiva, las autoridades filipinas han ordenado la evacuación inmediata de los residentes en distintas provincias del sur del país.

La recomendación afecta a las zonas costeras de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato, donde existe riesgo de inundaciones provocadas por posibles olas asociadas al tsunami.