Un terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas y causa más de una decena de muertes

Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ha sacudido este lunes el sur de Filipinas, provocando la activación de una alerta de tsunami y la evacuación preventiva de varias zonas costeras del archipiélago, según han informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs).

El seísmo se ha registrado a 24 kilómetros de la isla de Burias, en la región de Mindanao, y a una profundidad de 55,2 kilómetros, de acuerdo con los datos del USGS. Poco después, el organismo estadounidense ha detectado un segundo temblor de magnitud 6,4 a unos 16 kilómetros de Baligoán, en una zona próxima al epicentro del primer terremoto.

El equipo de Defensa Civil de Filipinas ha elevado a 14 las muertes confirmadas por el terremoto en una actualización del balance oficial que incluye siete personas desaparecidas y más de un centenar de heridos. Según el portavoz de Defensa Civil, Junie Castillo, unas 10.000 familias residen en las zonas más afectadas por el seísmo.

Alerta de tsunami

Tras el fuerte seísmo, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología activó una alerta de tsunami para varias áreas costeras del país que se ha mantenido durante casi ocho horas y confirmó en un comunicado la llegada de olas en al menos seis localidades costeras, entre ellas Kiamba, donde alcanzaron los 1,48 metros sobre el nivel del mar.

Otros municipios impactados son Kalamansig –con olas de 0,84 metros–, Maasim –0,48–, Zamboanga –0,25–, Mai –0,21– y Tandag – 0,09–, según el reporte de Phivolcs.

#TsunamiPH ADVISORY: TSUNAMI WARNING Tsunami Information No.1

Date and Time: 08 Jun 2026 - 07:37 AM

Magnitude = 7.0

Depth = 010 kilometers

Location = 05.99°N, 125.17°E - Offshore Saranganihttps://t.co/3huU5QkmS2 pic.twitter.com/Xk0sBYnwmP — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 7, 2026

Desde el Phivolcs se había avisado a los propietarios de embarcaciones que se encuentren en el puerto, así como a aquellos que estén en el mar: "Los propietarios de embarcaciones que se encuentren en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las provincias mencionadas deben asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa. Las embarcaciones que ya se encuentren en el mar durante este periodo deben permanecer en alta mar, en aguas profundas, hasta nuevo aviso".