Detenida una profesora en Jaén por abusar de un alumno de 15 años

La Policía Nacional ha detenido a una profesora de 35 años de un instituto de enseñanza secundaria de Jaén como presunta autora de un delito continuado de agresión sexual, tras una investigación iniciada por la denuncia del padre de un alumno de 15 años con el que supuestamente mantenía una relación sentimental.

Según ha informado la Policía Nacional, la relación habría comenzado cuando el menor tenía 14 años. La investigación se puso en marcha después de que el padre del niño detectara cambios significativos en el comportamiento de su hijo y presentara una denuncia el pasado 22 de mayo.

La profesora ya ha sido puesta a disposición judicial. El juez, por su parte, ha decretado su libertad provisional, aunque le ha impuesto medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con el menor mientras continúa el procedimiento.

El padre del menor observó durante las últimas semanas una transformación en las rutinas y hábitos de su hijo que le llevó a sospechar que podía estar ocurriendo algo fuera de lo habitual. Entre los cambios detectados figuraban el abandono de actividades extraescolares, un comportamiento más aislado, un elevado estado de nerviosismo y la recepción de llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada. Además, manifestó que el joven había comenzado a ausentarse de casa con frecuencia, llegando incluso a pasar fuera un fin de semana completo, circunstancia que terminó por incrementar sus sospechas.

En la denuncia, el padre explicó que había informado al centro educativo de diversos hechos que le hicieron pensar que su hijo podía estar manteniendo una relación con una profesora del instituto. Entre ellos destacó que el menor había recibido como regalo de cumpleaños un reloj cuyo valor económico no encajaba con la situación familiar. El denunciante, además, aseguró reconocer la voz de una mujer adulta en algunas de esas conversaciones y afirmó identificarla como una de las profesoras del centro. El padre también comunicó a los investigadores que familiares y conocidos le habían trasladado que habían visto al menor acompañado por una mujer de mayor edad en una zona costera.

Una vez tuvo conocimiento de los hechos, el instituto activó sus protocolos internos de actuación. Como medida preventiva, la profesora ha sido apartada de cualquier actividad docente que implicara contacto directo con el alumno mientras avanzaban las investigaciones.