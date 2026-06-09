Detenido en Cádiz con más de 500 archivos de pornografía infantil

La Guardia Civil ha detenido en la localidad gaditana de Puerto Real a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de posesión de material pornográfico infantil. La investigación ha permitido localizar más de 500 archivos almacenados en servicios de almacenamiento digital y ha derivado en el registro de su domicilio, donde los agentes han intervenido sus ordenadores, que albergaban casi cuatro terabytes de información que están siendo analizados.

La operación, denominada 'Blackup', ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz. Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de abril después de que los investigadores detectaran en la red varios archivos con contenido ilegal relacionado con menores.

Extrema crudeza

A partir de ese hallazgo, los agentes realizaron un análisis detallado de los archivos localizados y lograron identificar una cuenta de almacenamiento digital donde se acumulaban más de 500 imágenes y vídeos. Según la Guardia Civil, el contenido analizado era degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés.

Los investigadores verificaron la existencia de los archivos y continuaron las investigaciones para identificar a la persona responsable de su almacenamiento. Las averiguaciones permitieron situar al sospechoso en Puerto Real, donde fue detenido el pasado 28 de mayo. Posteriormente, los agentes llevaron a cabo un registro en su domicilio, en el que localizaron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento.

Entre el material intervenido figuran tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación. Todo el material fue trasladado a dependencias policiales para su análisis por parte de especialistas en investigación tecnológica.

La Guardia Civil ha informado de que los dispositivos almacenaban cerca de cuatro terabytes de información, una cantidad que está siendo examinada por los expertos encargados de la investigación. El objetivo de este análisis es determinar si existen más archivos ilegales, identificar posibles víctimas y comprobar si parte del material pudo haber sido compartido o distribuido a través de internet.