Detenido un hombre por fotografiar a alumnas bajo las mesas en la Universidad de Jaén

La Policía Nacional ha detenido al hombre de 50 años que había sido denunciado por realizar supuestamente fotografías a estudiantes por debajo de las mesas en la biblioteca de la Universidad de Jaén (UJA). La detención se ha producido este lunes tras el análisis del teléfono móvil que le fue intervenido durante la investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en las instalaciones universitarias, cuando varias alumnas advirtieron una conducta sospechosa y alertaron a los servicios de seguridad del campus. Estos, a su vez, solicitaron la presencia de agentes de la Policía Nacional.

La intervención en la biblioteca

Las estudiantes fueron quienes detectaron inicialmente la situación y avisaron a los responsables de seguridad de la Universidad de Jaén. Tras recibir el aviso, los vigilantes trasladaron al hombre a una sala para esperar la llegada de los agentes. Durante ese intervalo, el investigado solicitó acudir al servicio. Aprovechó ese momento para ocultar el teléfono móvil en una rendija, dificultando inicialmente su localización.

Cuando los agentes se personaron en el campus, comprobaron que el hombre no portaba documentación identificativa, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación.

El teléfono móvil

La ausencia del terminal en el momento de la intervención policial obligó a iniciar una búsqueda para localizarlo. No obstante, fue recuperado al día siguiente en el lugar donde había sido ocultado. Una vez recuperado el móvil, los agentes realizaron el correspondiente análisis de su contenido, una actuación que ha resultado determinante para la detención del sospechoso. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, confirmó la existencia de, al menos, una denuncia formal relacionada con este caso.

Mientras avanzaban las pesquisas, el episodio generó una amplia repercusión entre los alumnos de la Universidad. De hecho, en el momento en el que el investigado era conducido por agentes de la Policía Nacional hasta la comisaría varios estudiantes lo grabaron y difundieron lo ocurrido a través de distintas redes sociales.