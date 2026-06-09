Muere un niño de 6 años tras ser atacado por el mono que su abuelo tenía como mascota en Tailandia

Un niño de seis años ha muerto en Tailandia después de sufrir el ataque de un mono que convivía con su familia como mascota. El suceso ocurrió el sábado 6 de junio en Khao Yuan Thao, una localidad situada en el distrito de Sichon, en la provincia de Nakhon Si Thammarat.

La víctima, Nathan Ekkarat Srichan, caminaba hacia la tienda de comestibles de su abuelo cuando el animal se abalanzó sobre él de forma repentina, según ha informado el diario local Thairath. El mono, un macaco de cola larga llamado Choke, permanecía atado cerca de la vivienda familiar. Aunque estaba sujeto con una cuerda, esta era lo suficientemente larga como para permitirle alcanzar la zona donde se encontraba el menor.

El niño comenzó a gritar pidiendo ayuda mientras intentaba escapar del ataque. Según relataron familiares y vecinos a medios locales, el animal le mordió varias veces en el pecho y en una pierna, llegando incluso a derribarlo durante el forcejeo.

Alertados por los gritos del menor y los chillidos del macaco, varios vecinos acudieron junto a familiares de la víctima. Cuando llegaron al lugar encontraron al niño gravemente herido y cubierto de sangre, mientras el mono continuaba atado cerca de la vivienda. Tal y como recoge el medio Khao Sod, las mordeduras llegaron a perforarle uno de los pulmones.

El menor fue trasladado primero al hospital de Sichon y posteriormente derivado a otro centro sanitario de la provincia de Nakhon Si Thammarat debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida. La madre del niño, Daranee Srichan, explicó posteriormente a la prensa local que los facultativos le comunicaron que las lesiones habían alcanzado una zona vital. "El médico dijo que mi hijo no podía sobrevivir porque la mordedura del mono le perforó el pulmón y alcanzó una zona vital", aseguró.

Una mascota criada por la familia

La mujer también relató que, en un primer momento, el padre del menor creyó que el niño únicamente había sufrido heridas en una pierna y no fue hasta llegar al hospital cuando descubrieron la gravedad real del ataque, al comprobar que también presentaba lesiones severas en el tórax.

El abuelo del pequeño, Jaroon, llevaba criando al mono desde 2022. Según relataron medios locales, encontró al animal siendo una cría junto a una carretera y decidió llevárselo a casa convencido de que estaba abandonado. Desde entonces, el macaco había convivido con la familia como mascota.

En Tailandia, este tipo de monos suelen emplearse en tareas agrícolas, especialmente en la recolección de cocos, aunque en este caso el animal era tratado como un compañero doméstico. El propio nombre del macaco, Choke —que significa "suerte" en tailandés—, reflejaba el vínculo que mantenía con la familia.

Tras conocerse la muerte del menor, el abuelo decidió liberar al animal en una zona montañosa cercana antes de que llegaran las autoridades. Posteriormente, la policía inició una búsqueda y consiguió localizar al mono subido a un árbol. Sin embargo, según medios locales, los agentes optaron finalmente por no capturarlo después de observar una actitud especialmente agresiva por parte del macaco.

La madre del niño reconoció ante los medios que el mono ya había protagonizado anteriormente episodios violentos y que había llegado a atacar tanto a su padre como a un gato callejero. Pese a ello, aseguró que la familia no emprenderá acciones legales porque se trataba de la mascota familiar. El cuerpo del menor fue incinerado este lunes, según publica South China Morning Post.