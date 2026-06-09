"No me toques o ya verás": condenado el estudiante que mató a otro por un asiento

El jurado del condado de Collin ha alcanzado un veredicto de culpabilidad por asesinato contra Karmelo Anthony en el caso de la muerte de Austin Metcalf, ocurrida el 2 de abril de 2025 en el estadio Kuykendall de Frisco durante una competición de atletismo entre alumnos de distintos institutos de la zona.

Todo sucedió tras una discusión trivial. Metcalf le pidió que se moviera de un asiento que no le correspondía, dado que estaba bajo un toldo con los colores de su escuela. Anthony respondió amenazante: "No me toques o ya verás", y cuando Metcalf lo empujó para que se fuera a otro sitio a ver la competición, sacó un cuchillo de su mochila y se lo clavó en el corazón. Austin murió en brazos de su hermano gemelo, Hunter, mientras los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarlo. La víctima no iba armada. Anthony se entregó poco después a las autoridades y alegó que actuó en legítima defensa.

Anthony, que tenía 17 años en el momento de los hechos y ha sido juzgado como adulto, se enfrenta ahora a una posible pena que puede variar entre 5 años y cadena perpetua. El jurado también tuvo la opción de considerar un cargo menor de homicidio, que conlleva entre dos y 20 años, pero habría sido necesario que el jurado considerara que una puñalada en el pecho tenía intención de herir, pero no de matar. En Texas existe un delito de asesinato agravado que puede conllevar la pena de muerte, pero la fiscalía consideró que no se daban las circunstancias para solicitarla.

El juicio, que comenzó hace una semana con la selección del jurado, ha incluido testimonios con mucha carga emocional que destrozaron la versión del acusado. La tesis de la fiscalía es que Anthony fue a provocar con un cuchillo en la mochila, que no estaba permitido dentro del estadio, de modo que luego no puede aducir defensa propia cuando además lo único que había hecho la víctima fue empujarlo. Incluso los testigos presentados por la defensa, muchos de ellos amigos del acusado, no ayudaron a Anthony, que decidió no subir al estrado. Este martes se produjeron los alegatos finales y el jurado inició las deliberaciones, que concluyeron con el veredicto de culpabilidad con bastante rapidez, en menos de tres horas.

El caso ha estado rodeado de controversia también fuera de la sala por la campaña de crowdfunding lanzada por la familia de Anthony. Tras el incidente, se crearon varias iniciativas en GoFundMe que fueron eliminadas por la plataforma, que prohíbe recaudaciones para defensa legal en delitos violentos. La familia trasladó la campaña a GiveSendGo, donde recaudó más de 600.000 dólares. Hubo mucha indignación en Estados Unidos por el éxito de esta recaudación de fondos dada la obvia culpabilidad del adolescente.

A pesar de que la campaña se supone que iba principalmente a pagar los honorarios de los abogados, Anthony se declaró insolvente y su caso lo ha llevado un letrado de oficio, lo que ha hecho a muchos preguntarse por el destino real de esos fondos. Se sabe que la familia se mudó a un barrio mejor pagando un alquiler de 3.500 dólares al mes. En todo caso, si alguien se ha sentido estafado, no parece que tenga mucho derecho a quejarse dado que ha colaborado en intentar librar de la cárcel a un asesino confeso sin una defensa clara.

Fuera del juzgado, varios manifestantes de raza negra mostraron su apoyo a Anthony simplemente por su color de piel y el de la víctima, que era blanca. Un poco al estilo del juicio de O. J. Simpson, pero sin el equipo de abogados estrella para la defensa y con decenas de testigos directos del crimen. Una de las principales quejas de los manifestantes ha sido el hecho de que no hubiera una sola persona negra en el jurado, donde sí había miembros de otras minorías. Se teme que puedan producirse protestas violentas tras el veredicto.

El caso ha generado gran atención mediática en Estados Unidos por tratarse de un incidente entre estudiantes de instituto, lo minúsculo del pretexto para el asesinato y su naturaleza racial. Desde la muerte de George Floyd hay mucha mayor sensibilidad social y política a los asesinatos en los que la víctima es blanca y el asesino negro.