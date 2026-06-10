Cae un núcleo de los Dominican Don't Play en Zaragoza que se financiaba okupando pisos

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la proliferación de bandas juveniles con la reciente desarticulación de un violento núcleo perteneciente a los Dominican Don't Play en la ciudad de Zaragoza. El operativo de seguridad, que se ha desarrollado durante varias semanas con un importante seguimiento de los sospechosos, ha culminado finalmente con el arresto de doce individuos. Todos ellos están acusados de multitud de delitos, entre los que destacan la pertenencia a organización criminal, el tráfico constante de drogas a pequeña y mediana escala, y la tenencia ilícita de armas.

Las diligencias se iniciaron hace varios meses, en el instante en que los agentes especializados en grupos urbanos violentos detectaron un incremento sustancial de la actividad de esta estructura, denominada en su propio argot como coro. Estos pandilleros se habían ido instalando de manera progresiva en los distritos de Delicias y San José, donde ejercían una perniciosa influencia sobre los adolescentes de ambas zonas. Asimismo, los investigadores comprobaron que el entramado complementaba sus finanzas a través de la okupación ilegal de viviendas vacías, a lo que sumaban la posterior defraudación de fluido eléctrico para abastecer dichos inmuebles.

Durante las semanas previas a las detenciones, los funcionarios policiales habían documentado su involucración directa en numerosos enfrentamientos violentos contra afiliados a otros clanes antagónicos que también buscan imponer su dominio en la capital, concretamente contra facciones como los Black Panther o los Trinitarios.

Las funciones

Los informes elaborados demuestran que el colectivo desmantelado gozaba de una altísima cohesión interna, cimentada bajo una estructura fuertemente jerarquizada que imponía un estricto reparto de funciones. De esta manera, mientras unos se encargaban de las labores de vigilancia, otros perpetraban robos o gestionaban la venta de drogas. Justamente, la principal vía para costear su modo de vida delictivo y adquirir nuevo equipamiento se basaba en la distribución ininterrumpida de sustancias estupefacientes en las plazas y parques que consideraban bajo su control directo.

La culminación del dispositivo requirió la ejecución simultánea de varios registros domiciliarios que habían sido previamente autorizados por el titular del Tribunal de Instancia número 12 de la ciudad. En dichas inspecciones, los cuerpos de seguridad decomisaron un surtido arsenal que incluía cuchillos de gran tamaño, machetes, diversas herramientas cortantes y armas de fuego simuladas. A su vez, el registro permitió confiscar pañuelos identificativos, básculas de precisión, diversas dosis de narcóticos listas para su venta, varios patinetes eléctricos empleados para huir con celeridad y equipos informáticos que serán peritados próximamente.